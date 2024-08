Mancano sei mesi al ritorno del Festival di Sanremo ma con l’uscita del regolamento ufficiale sono spuntati anche i primi papabili nomi dei Big che potrebbero voler partecipare. Fra questi c’è Gaia. Ma andiamo con ordine.

I posti disponibili per la gara canora sul palco del Teatro Ariston sono “solo” 24, molti meno rispetto ai Festival di Sanremo di Amadeus. Chi saranno i fortunati che saranno scelti dal direttore artistico? La più quotata, come già scritto, sarebbe Gaia, fresca del tormentone estivo Sesso e Samba in collaborazione con Tony Effe. E se tanto mi dà tanto non solo lei potrebbe essere in gara, ma pure lui. Mara Sattei e Tananai hanno partecipato entrambi (da solisti) al Festival di Sanremo 2023 dopo aver dominato l’estate 2022 col tormentone La Dolce Vita con Fedez. A fare il suo nome è stato il settimanale Oggi.

I cantanti della GenZ

E se dobbiamo guardare le classifiche, Carlo Conti potrebbe fare carte false anche per avere Anna, la vera baddie dell’estate, oppure Tedua, da un anno ai piani alti della classifica dei dischi più venduti con la sua Divina Commedia.

E se per Gaia sarebbe un ritorno (ha già partecipato nel 2021 con il singolo Cuore Amaro), per Tony Effe, Anna e Tedua sarebbe un debutto. E il pubblico GenZ ne sarebbe felicissimo.

Da Gaia agli altri, chi sono i papabili Big del prossimo Festival di Sanremo

Se da una parte c’è però il pubblico GenZ che richiede a gran voce i nomi sopracitati, dall’altra ci sono i boomer di Rai1 e di Carlo Conti che vogliono le loro comfort zone. Il nome più quotato, sotto questo aspetto, è quello di Albano. Da anni il cantante di Cellino San Marco sta chiedendo a gran voce il palco dell’Ariston e Conti potrebbe accontentarlo.

C’è poi l’ipotesi Marcella Bella (più volte scartata da Amadeus), Fiordaliso (con un brano scritto da Beatrice Luzzi) e Gerardina Trovato, forte dell’hype della sua storia.

Infine ci potrebbe essere la “quota Toscana” amica di Conti, occhi puntati quindi su Marco Masini, Irene Grandi o Dolcenera.