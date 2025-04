Da Franceschini, meravigliosa provocazione: stop al razzismo di genere

Pamela Villoresi commenta la proposta di Dario Franceschini, ex ministro e senatore del Pd, di attribuire ai figli solo il cognome della madre, definendola una “meravigliosa provocazione” per sottolineare l’importanza del tema. Villoresi evidenzia che la reazione suscitata dimostra quanto il cognome di famiglia influenzi l’identità maschile, e critica chi considera la questione di poca rilevanza. Condivide la propria esperienza personale, esprimendo dispiacere per il fatto che i suoi tre figli non portino il suo cognome, ritenendo che la discriminazione di genere non possa più continuare.

La possibilità di un doppio cognome viene discussa, con Villoresi che evidenzia la complessità della situazione, poiché alla fine si dovrà scegliere un solo cognome. Sottolinea il rischio di discriminazione sociale nella scelta del cognome, poiché alcune scelte potrebbero favorire nomi più “blasonati”. Villoresi richiama l’attenzione sulla “parità di genere”, affermando che ci sono ancora molte sfide da affrontare, nonostante i progressi rispetto ad altri paesi.

Attualmente, Villoresi è protagonista dello spettacolo ‘Memorie di una schiava’, che esplora la condizione delle donne e la maternità in un contesto di sfruttamento. Confronta questa situazione con la realtà attuale, come la limitazione della fecondazione assistita per le donne single, evidenziando una persistenza di atteggiamenti patriarcali nella società italiana.

Infine, Villoresi avverte che i diritti delle donne sono sempre minacciati, incitando le nuove generazioni a lottare per preservare le conquiste ottenute. Riflessioni sulla presenza femminile nelle istituzioni culturali rivelano la necessità di quote rosa e di provocazioni come quella di Franceschini per promuovere il cambiamento.