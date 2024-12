Da Fedez a Giorgia: I Grandi Nomi della Musica Italiana

Carlo Conti ha annunciato i nomi dei 30 cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2025, svelati durante l’edizione delle 13.30 del Tg1. Questa edizione porterà diverse novità, poiché Conti ritorna alla conduzione della kermesse dopo averla già presentata dal 2015 al 2017, e subentra ad Amadeus per le edizioni 2025 e 2026.

Tra i concorrenti in gara si trovano nomi noti della musica italiana, come Achille Lauro, Gaia, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, e Brunori Sas. Altri artisti includono Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo feat Gue, Joshua e Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia. Tuttavia, i titoli delle canzoni in gara non verranno rivelati fino a un secondo momento, presumibilmente il 18 dicembre durante la finale di Sanremo Giovani.

Oltre ai 30 big, il cast di Sanremo 2025 sarà completato con altri 4 concorrenti provenienti da Sanremo Giovani, condotto da Alessandro Cattelan. Questi artisti si sfideranno sul palco del Teatro Ariston, con il vincitore decretato nella penultima serata del Festival.

Il Festival di Sanremo 2025 si terrà dall’11 al 15 febbraio 2025, posticipato di una settimana rispetto alla data inizialmente programmata (4-8 febbraio), per evitare conflitti con la Coppa Italia. L’edizione di quest’anno segnerà il grande ritorno di Conti, con l’introduzione di nuove modalità per la kermesse. Una delle novità principali prevede che nella serata del venerdì, storicamente dedicata alle cover, i cantanti potranno invitare un ospite o duettare tra di loro, aggiungendo così nuove dinamiche alle esibizioni sul palco.

L’annuncio dei nomi dei cantanti ha già suscitato entusiasmo e attesa tra il pubblico e gli appassionati di musica, mentre il nuovo format promette di rinnovare l’interesse per uno dei festival musicali più amati e seguiti in Italia.