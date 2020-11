Da Fare l’amore a Bugiarda, ecco le migliori canzoni della discografia di Daniela Miglietta, in arte Mietta.

Cantante con voce da soprano, attrice e scrittrice. Mietta è una delle artiste italiane più complete e preparate del panorama musicale nostrano. Esordì sulle scene musicali nel lontano 1989, quando presentò – in occasione del Festival di Sanremo, il brano Canzoni, che la condusse direttamente alla vittoria nella categoria Nuovi.

Oltre alla sua attività musicale, ha preso parte a otto film, tra i più recenti La fuga di Stefano Calvagna del 2016 e Stato di ebbrezza di Luca Bastiglione del 2018. Inoltre, ha scritto due libri: nel 2011, esce L’albero delle giuggiole e nel 2017, Tra l’acqua e l’olio.

Mietta, le canzoni più amate

Iniziamo la nostra lista con Fare l’amore, contenuto nell’album Tutto o niente del 2000.

Il video di Fare l’amore:

Il brano fu scritto da Mango e fu presentato al Festival di Sanremo del 2000. La platea apprezza moltissimo il brano che, però, viene stroncato dalla giuria di qualità. Come la stessa cantante dichiarò, “Pino ha deciso di realizzare questo progetto insieme, e ha creato la canzone proprio su di me. La melodia mette in risalto la mia vocalità, perché ha un andamento quasi arabeggiante”.

Passiamo, poi, a Bugiarda, canzone presente nell’album 74100, pubblicato nel 2006.

Il video di Bugiarda:

Si tratta di un brano R&B che fu trasmesso solamente in radio quell’anno. Il testo fu scritto da Dee Kay (autore e produttore del gruppo britannico dei Blue), con testo di Francesca Touré e Marco Ciappelli, con la partecipazione della rapper Marya.

C’è, poi, Vattene amore, brano presente nell’album Canzoni, pubblicato nel 1990.

Il video di Vattene amore:

La canzone – cantata in duetto con Amedeo Minghi – si classificò al terzo posto al Festival di Sanremo del 1990. Anche se il testo – ad una prima lettura non ha un senso sfacciato e palese – parla di una coppia che attraversa momenti di difficoltà a causa dei viaggi che compie l’uomo. La canzone fu coverizzata, in lingua inglese, da Nikka Costa, con il titolo All for the Love.

Mietta, Milano è dove mi sono persa e Canzoni

Milano è dove mi sono persa è un brano, pubblicato come singolo nel 2019.

Il video di Milano è dove mi sono persa:

Mietta descrive questa canzone con le seguenti parole: “Una canzone stralunata, grintosa e passionale, l’ho sentita da subito mia, è arrivata al momento giusto con una “nuova” Daniela, che ha voglia di rimettersi in gioco. Un brano che ricorda come, a volte, per ritrovarsi, bisogna perdersi”.

Infine, citiamo Canzoni, traccia contenuta nell’omonim album di debutto della cantante, pubblicato nel 1990.

Il video di Canzoni:

Il brano Canzoni le permise di vincere la categoria Nuovi al Festival di Sanremo del 1989. Il brano fu scritto da Amede Minghi.