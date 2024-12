Da Fantaghirò al Nuovo Inizio

Alessandra Martines, celebre per il suo ruolo nella miniserie “Fantaghirò”, è un’attrice e ballerina di successo che attualmente vive e lavora in Francia. Nata a Roma il 19 settembre 1963 e trasferitasi in Francia all’età di cinque anni, ha studiato danza al Conservatorio nazionale di musica e danza di Parigi, debutando all’Opera di Zurigo a soli 15 anni. La sua carriera è decollata quando, a 18 anni, ha lavorato con il famoso coreografo George Balanchine e il New York City Ballet, esibendosi nei principali teatri internazionali.

Martines ha fatto il suo ingresso in TV italiano negli anni ’80, grazie ai programmi di Gianni Boncompagni. Nel 1989 ha recitato in “Passi d’amore”, seguita nel 1991 da “Fantaghirò”, dove ha interpretato il ruolo da protagonista. Questa serie l’ha catapultata nella notorietà e ha segnato uno dei picchi della sua carriera. Negli anni successivi, Alessandra ha lavorato in diversi progetti cinematografici e televisivi, inclusi film e miniserie come “Edda”, su Rai 1, che raccontava la vita della figlia di Benito Mussolini.

Durante il suo periodo di maggior successo, ha conosciuto il regista Claude Lelouch, con il quale si è sposata nel 1993. Dalla loro unione è nata Stella nel 1998, ma il matrimonio si è concluso con un divorzio nel 2008. Successivamente, Martines ha intrapreso una relazione con l’attore Cyril Descours, con il quale ha avuto un figlio, Hugo, nel 2012; tuttavia, la coppia si è separata nel 2018.

Attualmente, Alessandra Martines vive a Parigi e si dedica alla conduzione di programmi a tema religioso per il network Canal Plus. Nonostante le sfide nel suo percorso personale, l’attrice rimane una figura iconica nel panorama televisivo e cinematografico italiano, con un’eredità riconoscibile e un legame forte con il suo passato, che continua a essere celebrato dai suoi fan. La sua carriera, iniziata con la danza, ha spaziato in diversi ambiti, creando un profilo versatile e affascinante nel mondo dello spettacolo.