Il salto è compiuto: Meta diventa il cappello sotto il quale Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg e il top management hanno deciso di fare confluire tutte le app e i prodotti del gruppo. In realtà con un’articolazione societaria e fiscale a sua volta bipartita:

da una parte i Reality Labs che diventano il focus di lungo periodo del colosso con i dispositivi Oculus (che ha visto salire del 4% la quotazione al Nasdaq);

dall'altra tutto il business legato appunto alle applicazioni ribattezzato Family of Apps, come Facebook, Instagram, WhatsApp e altri prodotti.

Nei prossimi 5 anni

Che cosa cambia nell’immediato

Ma che cosa cambia per chi usa le piattaforme più note e popolate della galassia Zuckerberg? Non troppo. Anzi, quasi nulla. Anche se qualche segnale comincerà ad arrivare: sarà possibile fare videochiamate in realtà virtuale su Messenger, sempre tramite i visori Oculus (l’ultimo è il Quest 2 dello scorso anno) e in generale è proprio la filosofia della realtà virtuale che cambierà in profondità. Se fino a oggi l’interesse fondamentale ruotava intorno al gaming, il futuro riserverà ambienti più ricchi e diversificati per immergersi della Vr. Come Horizon Worlds, il social network tridimensionale, o come le cosiddette Pwa, le progressive web app che consentiranno la navigazione immersiva anche su app bidimensionali. Per ora, insomma, è più l’esperienza su Oculus a cambiare (con il supporto ad applicazioni come Slack e Dropbox e altre in arrivo, oltre a quelle di casa) che il metaverso a prendere forma sulle piattaforme tradizionali.

Le novità per Oculus

Nel frattempo, sempre per Oculus, verrà varata nei prossimi mesi la nuova Horizon Home, l’hub personalizzabile della propria esperienza virtuale da condividere anche con gli amici. Horizon Home va immaginato quasi come il profilo su Facebook: un punto di partenza per lanciarsi nei vari mondi in futuro disponibili, come applicazioni aumentate o virtuali. Di nuovo, per chi legge notizie o pubblica gattini su Facebook, non cambia nulla. Per chi scorre tutto il giorno foto, video e storie su Instagram, idem. Anzi, con ogni probabilità neanche si accorgerà di tutto questo lavoro. Che però a un certo punto, nell’arco dei prossimi anni, inizierà ad aprire punti di comunicazione con le app storiche. Un po’ com’è già possibile fare con Horizon Workrooms, per le riunioni di lavoro. Più o meno è come se Facebook (anzi, Meta) stesse costruendo un universo alternativo virtuale che per un po’ frequenterà solo chi è disposto a spendere 350 euro e comprare un visore Oculus Quest 2. Prima o poi cercherà però di farci traslocare tutti spostando o arricchendo le diverse esperienze ora disponibili in 2d, sempre a patto di venderci prima qualche accessorio per viverle in ambienti aumentati o del tutto virtuali. Riuscirà a convincerci?

Che cosa serve per entrare nel metaverso

Per costruire quell’universo parallelo, oltre allo sforzo coordinato di altri colossi della tecnologia, dell’innovazione, della politica, dell’istruzione e delle organizzazioni per i diritti civili, la stessa Sandberg ha ricordato che l’idea è fare in modo che questi spazi siano “sicuri by design”. Per farlo servono due cose: altri dispositivi, più leggeri ed economici, e che gli sviluppatori siano convinti e incentivati e abbiano gli strumenti giusti a disposizione. Sul primo punto, tenendo fuori l’esperimento Ray-Ban Stories appena svelato, Meta ha in cantiere due progetti speciali: Project Cambria, un visore stand-alone di alta qualità in arrivo il prossimo anno, e Project Nazare, veri e propri occhiali per la realtà aumentata che si lanciano ben oltre quanto è possibile fare con l’accessorio sviluppato con EssilorLuxottica.

Secondo punto, gli sviluppatori: potranno presto contare su nuovi set di Api per sviluppare le app compatibili con il metaverso di Zuckerberg e sulla Presence Platform, altre interfacce e strumenti che consentono alle applicazioni di raccogliere maggiori informazioni riguardo la posizione fisica del visore nello spazio. E dunque di perfezionare e calibrare l’esperienza virtuale o aumentata in base a dove ci si trova davvero, in una sovrapposizione fra realtà e contenuti che la arricchiscono. Sempre per gli sviluppatori saranno poi disponibili nuovi set di sviluppo: Insight Sdk, Interaction Sdk e Voice Sdk. Hanno lo stesso scopo: migliorare l’uso del controller, la comprensione dei contesti in cui l’utente si trova o interagire nella realtà virtuale con la voce. Si potranno toccare con mano nell’ambiente dimostrativo The World Beyond.

Per il momento, insomma, non c’è troppo da sapere né da capire. Probabile che con i mesi possa arrivare qualche segnale sulle applicazioni storiche. Ma l’ostacolo dell’hardware rimane significativo. D’altronde la visione di Zuckerberg si lancia almeno nei prossimi 10 anni e per un po’ vivrà ancora dentro il recinto di Oculus. Ma molto dipenderà, come sempre, da quali applicazioni inizieranno a essere disponibili sulla piattaforma virtuale e che cosa ci si potrà fare, dal fitness (già possibile) ai giochi. Per i mondi virtuali che vediamo nei film di fantascienza ci sarà invece da aspettare ancora.