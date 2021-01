Da Everything She Wants a Last Christmas, ecco le migliori canzoni degli Wham!, gruppo anni ’80 capitanato da George Michael.

Dopo la svolta nei primi anni Ottanta con i Wham!, George Michael è passato rapidamente dall’essere un adolescente a forza pop prorompente, debuttando da solista nel 1987 con Faith. Negli anni che seguirono, il cantautore collaborò con idoli come Aretha Franklin ed Elton John, affrontando tabù sociali e sessuali in modo sempre più audace su quattro album numero 1 e una lunga serie di singoli arrivati nelle Top 10. Scopriamo i più grandi successi degli Wham! con George Michael.

George Michael

What!, le canzoni più amate

Iniziamo la nostra lista con Everything She Wants. Pubblicato originariamente sul lato A con “Last Christmas” nel 1984, questa canzone è stata anche una hit numero uno negli Stati Uniti.

Il video di Everything She Wants:

È stato scritto e prodotto da George Michael e racconta la storia di un uomo che è deluso dalle richieste della sua partner, nonostante si faccia in quattro per renderla felice. Negli anni successivi, George ha rivelato che era la sua canzone preferita dei Wham!

Passiamo a Wake Me Up Before You Go-Go. Questa canzone ha permesso ai Wham! di ottenere la prima posizione in classifica, sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti. Prodotto e scritto da George, il brano trae ispirazione da una nota scarabocchiata che Andrew John Ridgeley aveva lasciato ai suoi genitori, con l’intenzione di leggere “svegliami prima di andare via“, scrivendo – però – due volte up e ripetendo, per questo motivo “go” per due volte.

Il video di Wake Me Up Before You Go-Go:

C’è, poi, Club Tropicana. Scritta sia da George e da Andrew John Ridgeley, questa canzone ha rappresentato una specie di punto di partenza dai loro singoli precedenti, tutti influenzati da questioni sociali o politiche. Questa canzone era una satira del boom dei pacchetti economici dei primi anni ’80, ed era un colpo allo schema del Club 18-30 dell’epoca.

Il video Club Tropicana:

Wham! I’m Your Man e Last Christmas

Andiamo avanti con I’m Your Man. Questa traccia ha dato ha consentito al gruppo di arrivare alla terza posizione della classifica del Regno Unito. Il brano è stato scritto e prodotto da George. Entro sei mesi dalla sua uscita, i Wham! si sciolsero. L’attore Shane Richie ha proposto una sua versione della canzone, nel 2003, per scopi benefici legati al progetto Children in Need.

Il video di I’m Your Man:

Infine, citiamo la famosissima Last Christmas, che è una delle canzoni pop natalizie più popolari di tutti i tempi. Questa traccia si è dovuta accontentare del secondo posto in classifica nel Natale del 1984, poiché è stato anche l’anno in cui i Band Aid hanno pubblicato “Do They Know It’s Christmas” (di cui anche George è stato protagonista). La canzone è tornata alla numero due nel 2017, quando i fan tentarono di farla arrivare alla posizione numero 1 in omaggio a George.

Il video di Last Christmas: