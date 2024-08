Da Elodie ad Amoroso con BigMama: la FIMI assegna 4 nuove certificazioni

La prossima settimana sarà eletto il tormentone dell’estate 2024, anche se tutti sappiamo qual è: con tre dischi di platino e ben 12 settimane consecutive alla #1 della classifica FIMI dei singoli più venduti, Sesso e Samba non può che portarsi a casa lo scettro e la corona. E se lo merita. Al secondo posto ci sarà 30°C di Anna che da quando è stato pubblicato ha sempre tallonato, senza mai però riuscire a surclassarlo, il singolo di Tony Effe e Gaia. La medaglia di bronzo se lo contendono invece due collaborazioni: o Storie Brevi di Tananai e Annalisa o Sexy Shop di Fedez ed Emis Killa. Vedremo la prossima settimana con la nuova ondata di certificazioni targate FIMI cosa succederà, anche se al momento sono in netto vantaggio la bellissima e l’altro. I due hanno dalla loro sia i passaggi radiofonici sia le posizioni in classifica dato che sono stabili al terzo posto da ben cinque settimane, posizione raggiunta dai due rapper solo al debutto.

La nuova classifica dei tormentoni estivi 2024 conferma il successo di tre singoli https://t.co/YqXBnLuZnl — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 24, 2024

FIMI, le certificazioni dei tormentoni estivi

3 dischi di platino (300.000 copie)

Sesso e Samba – Tony Effe e Gaia

2 dischi di platino (200.000 copie)

1 disco di platino (100.000 copie)

Storie Brevi – Tananai e Annalisa

Sexy Shop – Fedez e Emis Killa

Malavita – Coma_Cose

Black Nirvava – Elodie

Ra Ta Ta – Mahmood

Mezzo Rotto – Alessandra Amoroso e BigMama

1 disco d’oro (50.000 copie)