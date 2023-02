Da Elodie a Rosa Chemical: Sanremo conquista altre 9 certificazioni

Il successo del Festival di Sanremo prosegue e dopo i quattro dischi d’oro ottenuti nel corso della prima settimana, in questa seconda ne sono arrivati altri sei. Nel dettaglio hanno venduto 50 mila copie Elodie con Due; i Coma_Cose con L’Addio; Colapesce e Dimartino con Splash; Ultimo con Alba; Tananai con Tango e Rosa Chemical con Made In Italy.

Ma non è finita qui, perché tre artisti che avevano già la certificazione d’oro questa settimana hanno raddoppiato conquistando il platino. Sto parlando di Lazza, Mr. Rain e del vincitore Marco Mengoni.

Edizione 2023 di Sanremo, le certificazioni

1 disco di platino (100.000 copie)

Cenere – Lazza

Due Vite – Marco Mengoni

Supereroi – Mr Rain

1 disco d’oro (50.000 copie)

Il Bene Nel Male – Madame

L’Addio – Come_Cose

Due – Elodie

Alba – Ultimo

Tango – Tananai

Made In Italy – Rosa Chemical

Splash – Colapesce e Dimartino

Questa, invece, è la classifica FIMI dei singoli più venduti di questa settimana. Ecco nel dettaglio come si sono classificati i brani sanremesi:

1 – Lazza (Cenere)

2 – Mr Rain (Supereroi)

3 – Marco Mengoni (Due vite)

4 – Madame (Il Bene Nel Male)

5 – Tananai (Tango)

6 – Rosa Chemical (Made in Italy)

7 – Elodie (Due)

8 – Colapesce Dimartino (Splash)

9 – Ultimo (Alba)

10 – Mara Sattei (Duemila Minuti)

12 – Coma_Cose (L’Addio)

13 – Paola e Chiara (Furore)

20 – Ariete (Mare di Guai)

22 – Olly (Polvere)

23 – gIANMARIA (Mostro)

27 – Levante (Vivo)

30 – Giorgia (Parole Dette Male)

31 – Articolo 31 (Un Bel Viaggio)

33 – Colla Zio (Non Mi Va)

36 – LDA (Se Poi Domani)

39 – Leo Gassmann (Terzo Cuore)

41 – Cugini di Campagna (Lettera 22)

48 – Modà (Lasciami)

51 – Sethu (Cause Perse)

62 – Will (Stupido)

63 – Gianluca Grignani (Quando Ti Manca Il Fiaco)

70 – Shari (Egoista)

91 – Sali (Anna Oxa)