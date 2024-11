Da Elodie a Cassel: Un Servizio Fotografico con Ethan James Green

Il calendario Pirelli 2025, intitolato “Refresh and Reveal”, rappresenta un ritorno alla sensualità e al nudo in una forma moderna e inclusiva. Tra i protagonisti principali ci sono personalità di rilievo come la cantante italiana Elodie, l’attore francese Vincent Cassel, l’attrice sudcoreana Hoyeon Jung e l’attivista americana Hunter Schafer. Il progetto, realizzato dal fotografo americano Ethan James Green, è stato presentato il 12 novembre al Natural History Museum di Londra. Qui si è discusso di come l’edizione celebri la diversità e il concetto di bellezza fluida, proponendo una visione della sensualità lontana dai canoni tradizionali.

Ogni soggetto del calendario è ritratto in fotografie sia a colori che in bianco e nero, riflettendo un approccio inclusivo in sintonia con i temi contemporanei di parità di genere. Il titolo “Refresh and Reveal” richiama le origini del calendario, mentre si adatta a una visione di bellezza che abbraccia varie etnie e identità di genere. Tra i partecipanti ci sono anche Padma Lakshmi, John Boyega, Connie Fleming e Jenny Shimizu, quest’ultima già conosciuta per il suo ruolo nel calendario Pirelli degli anni ’90.

Le fotografie sono state scattate negli Stati Uniti, in particolare all’Historic Virginia Key Beach Park di Miami e in uno studio attrezzato nella medesima area, creando una fusione tra natura e arte. Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli, ha descritto questa edizione come un “manifesto di bellezza universale” che cattura la realtà contemporanea. Inoltre, la presenza del fotografo Green in alcune immagini simboleggia un gesto di autenticità e connessione con il suo progetto.

Elodie, tra i protagonisti del calendario, ha espresso critiche nei confronti del governo Meloni, sottolineando l’importanza della libertà di espressione e l’inclusione. Nel contesto culturale attuale, il calendario Pirelli 2025 si propone quindi non solo come un prodotto artistico, ma anche come una piattaforma che celebra la diversità, la bellezza e l’autenticità in tutte le loro forme. Con questa edizione, Pirelli continua la sua tradizione di innovazione e rilevanza sociale, sottolineando l’importanza della rappresentazione e dell’accettazione in un mondo in continua evoluzione.