In questa prima settimana d’agosto la macchina da guerra del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini ha continuato a lavorare senza sosta. Dopo la smentita di Gabriel Garko e la conferma di Eva Grimaldi, il portale Blogo ha fatto altri tre nomi.

I nuovi vip che avrebbero sostenuto il provino per il reality di Signorini sarebbero il direttore d’orchestra Alberto Veronesi (figlio di Umberto Veronesi), la showgirl Nina Moric (pare ci siano ancora possibilità nonostante la sua smentita via social) ed il giornalista e scrittore Giovanni Terzi, futuro marito di Simona Ventura. Sarebbe quindi questo il motivo dell’incontro fra Simona e Alfonso nei giorni scorsi.

Intervistata da Chi, Super Simo aveva così commentato la conduzione di Signorini:

“Rivedo la mia conduzione in Alfonso Signorini, che ama il suo GF Vip e difende i concorrenti, pur dovendo affrontare con loro anche passaggi difficili. È un approccio vincente, perché così non partecipa al reality solo chi è spinto da un bisogno, ma anche davvero chi vuole mettersi alla prova”.

E se Veronesi, Moric e Terzi potrebbero far parte del cast, il nome di Elettra Lamborghini è uscito in qualità di opinionista. Sarebbe lei infatti – insieme ad Antonella Elia – a sfidarsi per ottenere il posto lasciato libero da Wanda Nara al fianco di Pupo.