da E tu… a Mille giorni di te e di me

Claudio Baglioni, le canzoni più belle: da Questo piccolo grande amore a Mille giorni di te e di me.

Di cantautori capaci di passare indenni attraverso il trascorrere del tempo ce ne sono pochi. Claudio Baglioni è uno di questi. Voce meravigliosa, emblema di una generazione che ha scritto alcune delle pagine più importanti della canzone italiana, il direttore artistico di Sanremo 2018 e 2019 ha prodotto brani davvero immortali. Andiamo a scoprire insieme cinque evergreen della sua carriera, canzoni che ne hanno decretato il successo nazionale e internazionale.

Claudio Baglioni: le canzoni più belle

Cantore d’amore per eccellenza, Baglioni ha saputo evolversi nei decenni, di tanto in tanto discostandosi dalla tematica principale, o a volte rileggendola a seconda dell’umore del periodo. Sempre, però, mantenendo alta la qualità. Ecco cinque delle sue canzoni più famose e apprezzate ancora oggi, a oltre 40 anni dalla loro pubblicazione.

Claudio Baglioni

Claudio Baglioni – Questo piccolo grande amore

Canzone pubblicata la prima volta nel 1972, è ancora oggi il brano più famoso in assoluto de cantautore romano. Il testo parla di una storia d’amore in cui prevale la nostalgia, forse figlia della partenza del ragazzo per il servizio militare. A ispirarla era stata la prima moglie di Baglioni, Paola Massari. Stando a una ricerca effettuata da hitparadeitalia.it Questo piccolo grande amore è il singolo più venduto nella storia italiana:

Claudio Baglioni – E tu…

Due anni più tardi rispetto a Questo piccolo grande amore uscì quest’altra splendida ballata, arrangiata da un nome importantissimo della musica mondiale come Vangelis. Il singolo rimase primo in classifica per dodici settimane consecutive, il doppio rispetto a Questo piccolo grande amore. Riascoltiamo insieme E tu…:

Claudio Baglioni – Strada facendo

Dopo i successi degli anni Settanta, Claudio tornò in auge con questo singolo del 1981. Si tratta di un pezzo che parla delle difficoltà che si possono incontrare sulla propria strada durante la vita. Spesso è stata coverizzata, l’ultima volta d Nek, Renga e Pezzali. Ma l’originale rimane sempre l’originale. Ecco Strada facendo:

Claudio Baglioni – Avrai

Sulla scia di Strada facendo arrivò quest’altro successo, Avrai, scitta dal cantautore per il figlio Giovanni, nato proprio nel 1982. Venne prodotto da Geoff Westley e registrato in soli due giorni in uno studio di Londra.

Ascoltiamo insieme Avrai:

Claudio Baglioni – Mille giorni di te e di me

Ancora una ballata ad arricchire la splendida carriera di Claudio. Questo pezzo uscì nel 1990, come singolo promozionale dell’album Oltre. Aperta da un malinconico pianoforte, racconta di una storia d’amore finita, con un disincanto che è lontano dalla retorica romantica degli anni Settanta.

Emioniamoci ancora con Mille giorni di te e di me: