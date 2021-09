Le migliori canzoni dei BTS: da Dynamite a Spring Day, i brqani più apprezzati della band sudcoreana, simbolo del K-pop.

I BTS sono una della band K-pop più amate al mondo. Il gruppo, composto da V, Jin, J-Hope, Suga, RM, Jimin e Jungkook, ha conquistato i cuori dei fan dal 2013 con i suoi album musicali e singoli. Da Dynamite e Boy With Luv, fino ad arrivare a Spring Day, i BTS hanno dimostrato ogni volta che la perfetta combinazione di coreografie, testi pieni di sentimento e, naturalmente, tendenze della moda è sufficiente per far impazzire la BTS A.R.M.Y. Il gruppo ha ha fatto molta strada da quando ha pubblicato l’album di debutto – 2 Cool 4 Skool – nel 2013. Negli ultimi anni, la band K-pop ha vinto numerosi premi, ha scalato le classifiche, in particolare la Billboard, prendendo d’assalto il mondo con il loro album di successo.

Dynamite (2020)

La canzone ha garantito ai BTS il loro primo successo numero 1 nella Billboard Hot 100 e si è assicurata il suo posto per tre settimane non consecutive nella lista. È il primo singolo della band ad essere stato interamente cantato in inglese. Il successo di Dynamite può essere misurato dal fatto che entro tre mesi dalla sua uscita, è stato nominato per un MTV Europe Music Award come la migliore canzone, un People’s Choice Award per il video musicale e per un People’s Choice Award per canzone preferita. Dynamite ha un’atmosfera retrò. La discografia spigolosa e ottimista mescolata a melodie vivaci e set a tema caramelle rende la traccia una delizia per gli occhi. Il video:

Blood Sweat And Tears (2016)

Blood Sweat And Tears è solo un altro esempio della straordinaria abilità artistica del gruppo. La canzone, pubblicata nell’ottobre 2016 come singolo principale dell’album Wings, ha vinto il Mnet Asian Music Award per la migliore performance dance e il Soompi Award per la canzone dell’anno nel 2016. È una canzone tropical house, che dà un nuovo significato all’amore. Mostra la propria disponibilità a mettere tutto in gioco per questo sentimento, anche se significa commettere un peccato. Il video:

Fake Love (2018)

I BTS sono imbattibili quando si tratta di bop, senza dubbio. La loro canzone Fake Love lo dimostra molto bene. Il brano è estratto dall’album Love Yourself: Tear, pubblicato a maggio 2018. Finora ha ottenuto diversi premi, tra cui l’MTV Video Music Award Japan per il Best Group Video – International, il Myx Music Award per il Favorite International Video e il Mnet Asian Music Award per la scelta dei fan. È una canzone hip hop, electropop che si basa su strumentali rock. La canzone si concentra sul messaggio che se non sei fedele a te stesso, il tuo amore non durerà per sempre. Fake Love è stato anche inserito tra le prime 10 canzoni della classifica Billboard Hot 100 nel 2018. Il video:

Boy with Luv (2019)

Boy With Luv è il brano da record dei BTS, realizzato con la cantante americana Halsey. La traccia, che è la canzone principale dell’album Map Of The Soul: Persona, ha battuto due record di YouTube quando è stata pubblicata: il video di YouTube più visto in 24 ore e video musicale di YouTube più visto in 24 ore da un gruppo K-pop. Al momento della sua uscita, è diventato anche il video più veloce a raggiungere 100 milioni di visualizzazioni su YouTube. Boy With Luv ha vinto l’MTV Video Music Award per il miglior K-Pop, il Melon Music Award per la canzone dell’anno e il Mnet Asian Music Award per il miglior video musicale. Il brano accattivante e allegro è la versione aggiornata della canzone del 2014 dei BTS, Boy In Luv. Parla di un ragazzo e del suo viaggio verso la scoperta di sé e l’amore per se stesso. Il video:

Spring Day (2017)

Spring Day ha dominato le classifiche di Billboard e Melon per un periodo significativo dopo la sua uscita a febbraio 2017. La traccia, in cui i BTS hanno introdotto un nuovo livello di estetica, parla di stare lontani dai propri cari ma sperare che le cose alla fine si risolvano al meglio. Spring Day ha vinto il premio Best Song of the Year ai Melon Music Awards 2017 e il Best Music Video ai Mnet Asian Music Awards 2017. Il video: