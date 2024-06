Da dinosauri a polli: l’evento dietro l’incredibile metamorfosi

Avete mai trovato difficile immaginare l’evoluzione dai dinosauri ai polli? Un recente studio condotto dall’University College London (UCL) e dall’Università di Vigo in Spagna ha risolto un altro tassello di questa catena evolutiva: tutto potrebbe dipendere da una serie di eruzioni vulcaniche colossali avvenute in epoca preistorica.

La ricerca ha svelato il momento in cui alcuni dinosauri svilupparono l’endotermia, ossia la capacità di regolare la propria temperatura corporea e generare calore interno. Questa caratteristica, condivisa oggi da tutti i mammiferi e gli uccelli, potrebbe essere emersa circa 180 milioni di anni fa, nel periodo Giurassico iniziale, quando una intensa attività vulcanica costrinse le specie ad adattarsi ai cambiamenti climatici globali.

Conosciuto come l’evento Jenkyns, questo periodo vide lava e gas vulcanici eruttare da enormi fratture nella superficie terrestre, causando un riscaldamento globale e l’estinzione di molte piante. Questo evento avrebbe diviso i principali gruppi di dinosauri, portandoli a sviluppare diverse preferenze climatiche.

Il dottor Alfio Alessandro Chiarenza, primo autore dello studio pubblicato su Current Biology, ha dichiarato alla BBC Science Focus di essere rimasto sorpreso dai risultati, in particolare dalla coincidenza del cambiamento evolutivo con l’evento Jenkyns. “Questo è un evento ipertermale relativamente nuovo nella nostra documentazione geologica, e il fatto che possa aver avuto un’influenza così grande sugli ecosistemi globali e sull’evoluzione dei dinosauri è un concetto piuttosto nuovo.“

Analizzando la diffusione dei dinosauri nei diversi climi della Terra durante l’era Mesozoica attraverso fossili, modelli climatici, geografia e alberi evolutivi, i ricercatori hanno scoperto che due dei tre principali gruppi di dinosauri si spostarono verso climi più freddi, rispondendo con l’endotermia. Questi due gruppi includono i teropodi (come il T.rex e il Velociraptor) e gli ornitischi (inclusi i parenti dello Stegosaurus e del Triceratops).

Il terzo gruppo, i sauropodi (che comprende dinosauri enormi come il Brontosaurus), rimase invece in regioni più calde e continuò a essere a sangue freddo. L’endotermia potrebbe aver permesso ai dinosauri di crescere più rapidamente, produrre più prole e sostenere attività fisiche più a lungo, aiutando così le loro linee evolutive a sopravvivere nonostante le difficili condizioni ambientali.

Comprendere come il clima abbia influenzato l’evoluzione dei dinosauri potrebbe fornire importanti spunti su come l’attuale crisi climatica stia influenzando le specie oggi. “Un motivo in più per investigare e comprendere meglio gli eventi di riscaldamento globale nel nostro passato geologico è capire quali effetti possano avere sulla biodiversità” ha concluso Chiarenza. “Una lezione dal passato profondo per il nostro futuro.“

