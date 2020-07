Piovono miliardi sul campionato di serie A: le offerte vincolanti arriveranno entro domani, lunedì, alla Lega. Si tratta dei fondi di investimento Bain Capital, Cvc, il primo che si è fatto sotto, e Advent che avrebbero una partnership al 15 per cento con la Lega. Poi dovrebbero arrivare le offerte di Apollo e Fortress per una cartolarizzazione dei diritti (fondi di debito) per conto in un Canale della Lega, come vorrebbe Aurelio De Laurentiis che proprio domani inviterà di nuovo a pranzo i presidenti di serie A. Inoltre nella partita ci sono anche i cinesi di Wanda con il loro consulente Marco Bogarelli: avrebbero un ruolo da advisor, non in alternativa ai Fondi. Al fianco di Wanda ci sono Lotito, Preziosi, Setti, forse anche Campoccia, Giulini e Percassi.

Sky, se va in porto il Canale della Lega, avrebbero un ruolo solo da distributore. Più marginale rispetto a quello attuale. Cosa che potrebbe non dispiacere aggli azionisti di maggioranza, gli americani di Comcast. Sky nel prossimo triennio potrebbero offrire di meno, il 30 per cento in meno rispetto ad adesso, nel nuovo bando dei diritti tv. Il presidente Paolo Dal Pino e l’amministratore delegato Luigi De Siervo, con l’advisor Lazard, hanno fatto un ottimo lavoro in questi mesi: il 30 luglio assemblea decisiva, la prima de visu. I presidenti dovranno decidere quale strada seguire. Non dovrebbero votare le retrocesse Spal e Brescia, il quorum dovrebbe scendere quindi a 13. Dal Pino si augura che sia sufficiente questa assemblea per chiudere questa partita, vitale per lo sviluppo del nostro calcio. La Lega di A dovrebbe andare al voto a novembre: per quel periodo, il presidente si augura che sia pronta davvero la Media Company (con l’aiuto dei Fondi) in modo da entrare nel futuro….