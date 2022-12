da Crazy in Love a Sere nere

Canzoni che compiono 20 anni nel 2023: i brani italiani e stranieri più amati dal pubblico tra quelli pubblicati nel 2003.

Come vola il tempo. Una delle frasi più scontate, ma vere, tra quelle che escono dalle nostre labbra, o rimangono impresse nella nostra mente in molti momenti delle nostre vite. Ad esempio quando ci voltiamo indietro e scopriamo che le nostre canzoni preferite sono uscite già tanti anni fa. Ci sono tantissime canzoni del 2003 che ancora oggi cantiamo e amiamo come fossero state pubblicate solo ieri. E invece nel 2023 compiono ben 20 anni… Come vola il tempo, no?

Tiziano Ferro

Canzoni italiane che compiono 20 anni nel 2022

Questa la lista di alcune canzoni italiane intramontabili che compiono 20 anni nel 2023:

– Amore immaginato di Piero Pelù e Anggun

– Mary dei Gemelli DiVersi

– Voglio volere di Ligabue

– 7000 caffè di Alex Britti

– La canzone del capitano di DJ Francesco

– Un’emozione per sempre di Eros Ramazzotti

– Viaggia insieme a me degli Eiffel 65

– Dedicato a te de Le Vibrazioni

– Buon compleanno di Irene Grandi

– La mia ragazza mena degli Articolo 31

– Almeno stavolta di Nek

– Fuori dal tunnel di Caparezza

– Sere nere di Tiziano Ferro

– Broken di Elisa

Canzoni del 2002: le indimenticabili

Di seguito riassumiamo alcuni dei più grandi successi del 2003 che compiono 20 anni:

– Bonito dei Jarabe de Palo

– I Believe in a Thing Called Love dei Darkness

– Obsesion degli Aventura

– Can’t Stop dei Red Hot Chili Peppers

– In the Shadows dei The Rasmus

– Sing for the Moment di Eminem

– Seven Nation Army dei White Stripes

– Sunrise dei Simply Red

– Bring Me to Life degli Evanescence

– Diamonds on the Inside di Ben Harper

– Where Is the Love dei Black Eyed Peas

– Are You Gonna Be My Girl dei Jet

– Hey Ya! degli OutKast

– Numb dei Linkin Park

– Someday dei Nickelback

– Time is Running Out dei Muse

– Bad Day dei R.E.M.