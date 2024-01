Da cosa lo deduco? Come capire se il cane è felice di vederti o no

Da cosa puoi capire se il tuo cane è felice di vederti oppure no? In realtà ci sono dei segnali che dovremmo imparare a cogliere: ecco quali sono.

Vivere con un amico a quattro zampe significa anche sapersi intendere con un solo sguardo, ma da cosa possiamo capire se il cane è felice di vederti o no? Il suo corpo, le sue espressioni e i suoi atteggiamenti ci parlano e ci fanno capire quali sono le sue emozioni, soprattutto quelle che riguardano noi suoi padroni. Ecco dunque da cosa possiamo intuire la sua felicità (o il contrario).

Fido si emoziona: come capirlo

Provano davvero dei sentimenti? Sì, sono sicuramente in grado di sentire delle emozioni ma ovviamente hanno il loro modo per esprimerlo e farlo capire a noi umani. In realtà il suo esprimere il sentimento-emozione è direttamente connesso all’azione: ad esempio con l’abbaiare esprime la paura e, allo stesso tempo, quando è felice sarà facile vederlo scodinzolare e leccarci.

D’altra parte ci sono tanti modi che il nostro Fido utilizza per farci capire la sua vicinanza, la sua amicizia e soprattutto la sua fedeltà nei nostri confronti: l’intesa che verrà a crearsi potrà facilmente tramutarsi in atteggiamenti, sorrisi e manifestazioni che col tempo impareremo a capire e apprezzare. E’ probabile che, oltre a cercare il contatto con il nostro corpo, il cane ci segua ovunque in casa.

Potrebbe anche scegliere di starsene accanto a noi, seduto, solo per sentire che ‘siamo lì, con lui’: insomma gli basterà davvero poco per essere felice, gli basteremo noi padroni!

Come capire se il cane è felice di vederti: i comportamenti da cogliere

Può sembrare scontato, ma non tutti sanno che quel comportamento canino voglia esprimere gioia o stupore nel rivedere il suo padrone, soprattutto dopo diverse ore di assenza (anche se la concezione del tempo nel cane è molto diversa da quella degli umani). Ma i cani non sono tutti uguali, quindi ciò che fanno alcuni magari non lo fanno altri e così via.

E’ facile che Fido senta il rumore dei nostri passi (o della nostra macchina quando la stiamo parcheggiando) e si avvii sulla porta ad attendere il nostro ingresso, oppure alcuni ci verranno incontro appena ci vedranno. Ma non è solo questione di movimento, poiché molti cani esprimeranno la loro felicità:

abbaiando,

piangendo,

leccando,

facendo la pipì.

Non dobbiamo meravigliarci infatti se, quando ci vede, il nostro cane non riesce a contenere i suoi bisogni: soprattutto quando si tratta di cuccioli, il controllo dello sfintere è ancora scarso.

Come capire se il cane è felice di vederti: cosa fa

La sovraeccitazione dell’animale può anche essere espressa in altro modo, ovvero portandogli un oggetto: così come il gatto porta il topo tra i denti, così anche Fido potrebbe donarci un suo oggetto, magari un giocattolo. Questo gesto ha per lui un grande significato di amicizia e intesa col suo padrone. Ma facciamo attenzione anche al suo corpo, e alla coda in particolare.

Quando infatti il cane la sventola come se fosse la pala di un elicottero, è facile che ci faccia sorridere: in questo modo sta esprimendo la sua gioia nel vederci ma non solo. Può capitare infatti che con lo stesso atteggiamento faccia capire che è a disagio, preoccupato e talvolta anche irritato e pronto ad attaccare: qualora il suo corpo fosse rigido e quasi immobilizzato, meglio stargli alla larga.