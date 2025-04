Da Consulta stop al terzo mandato, ira Zaia: “Sistema ipocrita”

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commenta la recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale la legge elettorale della Regione Campania, affermando che chi ha già ricoperto due mandati non può candidarsi per un terzo. Zaia evidenzia l’importanza di questo aspetto tecnico, ma suggerisce di considerare anche le Regioni che non hanno una legge elettorale, ponendo interrogativi sull’applicazione del principio di limitazione dei mandati.

Un punto saliente è la distinzione tra Regioni ordinarie e a statuto speciale, con quest’ultime non vincolate al limite di mandati. La recente approvazione della Provincia autonoma di Trento di una norma che consente il terzo mandato offre spunto per una riflessione politica più ampia sulle contraddizioni e disparità esistenti nel sistema politico italiano. Il blocco dei mandati si applica solo ad alcune Regioni e sindaci, mentre altre cariche istituzionali non hanno limiti, evidenziando un’incoerenza.

Zaia critica le affermazioni dell’Avvocatura dello Stato, secondo cui il vincolo dei mandati serve a fermare posizioni di potere, suggerendo che tale affermazione ignori la realtà, dato che molte cariche pubbliche possono ricandidarsi liberamente. Sottolinea che diversi presidenti uscenti non sono stati confermati in recenti elezioni, indicando che il potere non è direttamente collegato ai limiti di mandato.

Conclude dichiarando che l’uso del limite come giustificazione è strumentale e che il sistema politico attuale offre un’immagine ipocrita del Paese, mettendo in dubbio la genuinità dell’affidamento degli elettori nei confronti di chi è già in carica.