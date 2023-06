Tommaso Paradiso, le canzoni migliori: da Completamente a I nostri anni, i brani più rappresentativi della carriera dell’ex Thegiornalisti.

Dopo aver raggiunto il successo con i Thegiornalisti, Tommaso Paradiso ha deciso di lasciare il gruppo per intraprendere una carriera solista. L’ex frontman del gruppo, dunque, ha iniziato a scrivere canzoni per se stesso, anche se – in compagnia della sua vecchia band – ha sfornato successi molto apprezzati dal pubblico italiano.

Come non citare Completamente e Non avere paura, hit che hanno raggiunto le vette delle classifiche italiane. Anche se la sua carriera da solista è ancora agli esordi, ecco alcune canzoni scritte dal cantante che ha molto ancora da raccontare.

Tommaso Paradiso, Completamente e Non avere paura

Tommaso Paradiso

Iniziamo con Completamente. La canzone – contenuta nell’album Completamente Sold Out del 2016 dei Thegiornalisti – è accompagnato da un video, diretto da Francesco Lettieri. Le location del video sono Fregene, Ostia e Fiumicino: la canzone parla di un’amore finito e di un altro che forse sta iniziando, nonostante ci sia ancora un forte sentimento da parte di chi canta una relazione ormai tramontata.

Il video di Completamente:

Non avere paura è un singolo pubblicato dal cantautore il 25 settembre 2019. Nel video, il ragazzo porta la sua fidanzata in un luogo misterioso, però, prima la benda. Dopo aver sciolto il nodo, i due si ritrovano in un grande party dove partecipano artisti come Fiorello, Elisa, Fiorella Mannoia e molti altri. Il brano è stato utilizzato come colonna sonora del trailer della seconda stagione Baby, serie TV prodotta da Netflix.

Il video di Non avere paura:

Tommaso Paradiso, Ma lo vuoi capire? e I Nostri Anni

Ma lo vuoi capire?. Il singolo è stato pubblicato il 15 aprile 2020, seguito da un video pubblicato nell’aprile 2020 su YouTube. Nella canzone, che parla d’amore, dichiara la propria totale devozione alla compagna, senza la quale, come si legge nel testo, “Oh, ma lo vuoi capire? Sì o no che senza di te trascino male anche la spesa”.

Il video di Ma lo vuoi capire?:

I Nostri Anni. Il singolo è contenuto nell’omonimo album da solista di Tommaso Paradiso. Come ha rivelato Pierluigi Pardo, amico di Tommaso, sul brano, si tratta di “Una canzone che amo dal primo ascolto. L’ha scritta un amico. Parla di lui, di me, di amicizia, bellezza e paura. Dentro c’è Roma, la nostra infanzia. La nostra inguaribile emozione. Insomma, I Nostri Anni“.

Il video I Nostri Anni:

La stagione del cancro e del leone

Secondo estratto dal suo primo album in studio, Space Cowboy, La stagione del cancro e del leone è stato pubblicato nell’inverno del 2021 dal cantautore romano. Brano scritto dallo stesso ex Thegiornalisti e composto con Dario Faini, ha conquistato rapidamente i suoi fan di vecchia data per i suoi ennesimi richiami a un pop d’altri tempi, e per il suo testo incentrato sulla malinconia.