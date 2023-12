Questa sera su Rai1 Amadeus condurrà Sanremo Giovani che vedrà sfidarsi 12 artisti. In palio ben tre posti fra i Big per il prossimo Festival di Sanremo 2024. Fra loro ci saranno i Bnkr44 (che si sono già esibiti al Festival di Sanremo lo scorso anno in feat con Sethu); Clara (di Mare Fuori), Dipinto, Fellow, GrenBaud (famosissimo streamer); Jacopo Sol, Lor3n, Nausica, Omini, Vale LP, Santi Francesi (vincitori dell’edizione 2022 di X Factor) e Tancredi (ex volto di Amici). Sui Santi, Amadeus ha tenuto a precisare che sono stati scelti per la canzone e non per il curriculum (anche perché altrimenti, voglio dire…).

Amadeus ha apprezzato l’umiltà dei Santi Francesi che da vincitori di #XFactor si sono presentati a #SanremoGiovani, senza avere la pretesa di entrare direttamente nei Big.

Da Clara e Tancredi a Vale LP e i Santi Francesi: chi sono gli aspiranti Big di Sanremo 2024

Tutti gli artisti in gara si esibiranno live dal Teatro del Casinò di Sanremo e saranno votati dal Direttore Artistico (aka Amadeus) e dalla Commissione Musicale di Sanremo Giovani. I primi tre classificati, come da regolamento di Sanremo 2024, approderanno direttamente in gara sommandosi ai 27 Bi. I tre artisti, inoltre, dovranno esibirsi sul palco dell’Ariston con un brano diverso e inedito rispetto a quello della finalissima di Sanremo Giovani 2023, esattamente come successo negli ultimi anni.

Durante la serata di questa sera Amadeus presenterà i 27 Big che sveleranno in diretta il titolo della loro canzone ripercorrendo alcuni importanti momenti della loro carriera. Oltre a tutti i Big del prossimo Festival saranno ospiti della serata le conduttrici del PrimaFestival Paola & Chiara insieme ai loro ‘inviati speciali’, i due Tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras. In anteprima esclusiva, a Sanremo Giovani 2023, Paola & Chiara si esibiranno anche in una speciale perfomance per presentare il nuovo singolo Solo Mai.