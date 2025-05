Da che parte è Veronica Cozzani

Le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez stanno affrontando una crisi familiare, con indiscrezioni su un possibile allontanamento e reciproci silenzi. Dalla Pasqua, non sono più state viste insieme e le voci di incomprensioni si sono intensificate. Durante le recenti festività pasquali, entrambe hanno scelto di trascorrere il tempo in modo indipendente, segnando un cambiamento significativo nel loro rapporto solitamente affiatato. I media hanno speculato su una frattura profonda, ma né Belen né Cecilia hanno commentato ufficialmente la situazione, alimentando le speculazioni.

Veronica Cozzani, madre delle sorelle, sta cercando di ricucire i rapporti, manifestando il desiderio che le figlie si riconciliino. Interagisce sui social con entrambe, ma il silenzio tra Belen e Cecilia indica che la situazione è più complessa. Le voci su una possibile rottura definitiva continuano a circolare.

Inoltre, è tornato in scena Edoardo Angelo Galvano, ex compagno di Belen. Dopo un periodo di assenza, è stato avvistato con lei, suscitando speculazioni su un possibile riavvicinamento. Tuttavia, Edoardo ha smesso di seguire la famiglia Rodriguez sui social, eccetto Belen, aggravando le ipotesi di un ritorno di fiamma.

Cecilia, nel frattempo, è assente dalla vita pubblica e non è stata vista con il marito Ignazio Moser. La sua scelta di isolarsi ha portato ad ulteriori speculazioni su una crisi coniugale e sulla sua condizione emotiva. L’assenza di dichiarazioni ufficiali da parte delle sorelle lascia il pubblico in attesa di sviluppi in questa intricata situazione familiare.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.bigodino.it