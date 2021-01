Da Change is Gonna Come a You Send Me: ecco le migliori canzoni di Sam Cooke, una delle più grandi voci nella storia della musica nera.

Sam Cooke ha inventato la musica soul come la conosciamo oggi. La sua transizione da cantante gospel di successo a una delle icone pop più influenti del mondo, è stato uno degli eventi – per così dire – sismici della musica popolare. I cantanti gospel hanno sempre mostrato emozioni e acrobazie vocali. È il risultato dell’essere sopraffatti dal loro amore per lo spirito. Cooke ha imparato queste tecniche come cantante del gruppo The Soul Stirrers. In seguito ha infuso a ciò il misticismo ai sentimenti di desiderio, amore, ribellione adolescenziale e bisogno di giustizia sociale di un’intera generazione.

Sam Cooke, le canzoni più amate

Iniziamo la nostra lista con A Change Is Gonna Come, canzone presente nell’album Ain’t That Good News, pubblicato nel 1964. La canzone è una delle più toccanti mai realizzate dall’artista e ampiamente considerata come un inno del movimento per i diritti civili. Sebbene non sia uno dei maggiori successi commerciali di Cooke, visto che raggiunse la posizione numero nove nelle classifiche R&B e la trentunesima nella Billboard, è ampiamente considerato il suo lavoro migliore.

Passiamo a Shake, brano inciso nell’ultima sessione di registrazione prima della morte di Cooke nel 1964. Fu un successo postumo, che raggiunse la posizione numero sette della classifica Billboard e la numero due delle classifiche R&B cashbox. Tra gli artisti che hanno realizzato cover di questa la canzone ci sono The Animals, Otis Redding, Ike e Tina Turner, Rod Stewart e The Supremes.

C’è, poi, That’s Where It’s At, singolo uscito nel 1964. Nonostante sia stato registrato nel 1963, non è stato pubblicato fino all’anno successivo. È uno dei singoli più infruttuosi di Cooke, visto che raggiunse la posizione 93 nella Billboard Hot 100. Nonostante ciò, la canzone ricevette molti consensi nel corso degli anni dalla critica.

Sam Cooke, Another Saturday Night e You Send Me

Another Saturday Night – uno dei singoli di maggior successo dell’artista – uscì nel 1963 e fu tratto dal suo album Ain’t That Good News. Ha avuto un grande successo commerciale, raggiungendo la vetta delle classifiche R&B, oltre alla posizione numero dieci della Billboard Hot 100.

Andò bene anche nel Regno Unito, raggiungendo la posizione numero 23 nelle classifiche musicali del Regno Unito. Nel 1974, Cat Stevens ne registrò una cover che ebbe successo, arrivando, per ben due volte alla numero uno, nella classifica canadese.

E chiudiamo con You Send Me, una canzone leggendaria, forse il brano più famoso in assoluto del grande Cooke:

