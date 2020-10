Kool & the Gang, le canzoni migliori: da Celebration a Steppin’ Out, i brani più iconici della carriera della band di Jersey City.

I Kool & the Gang sono una delle più grandi band soul e funk di tutti i tempi, noti per diversi successi trascinanti e contagiosi degli anni ’70 e ’80. Con il co-fondatore Ronald Bell – purtroppo scomparso all’età di 68 anni – ci viene ricordato quanto fossero brillanti questi ragazzi del New Jersey. Formata da Ronald con il fratello Robert “Kool” Bell, il gruppo è stato inizialmente completato dai membri Dennis Thomas, Robert Mickens, Charles Smith, George Brown e Ricky West. Successivamente, il cantante James “JT” Taylor si è unito ad alcuni dei loro brani di maggior successo.

Kool and the Gang, le canzoni più amate

Iniziamo la nostra lista con Celebration. Forse la loro canzone più famosa dei Kool and the Gang, grazie al suo uso quasi costante alle feste di compleanno e ad altre celebrazioni negli ultimi 30 e più anni.

Il video di Celebration:

Ronald Bell ha detto della canzone: “L’idea iniziale è venuta dal Corano. Stavo leggendo il passaggio, dove Dio stava creando Adamo e gli angeli stavano celebrando e cantando lodi. Questo mi ha ispirato a scrivere gli accordi di base“.

Passiamo a Jungle Boogie. Questa famosa traccia da nightclub presenta una voce principale eseguita dal roadie della band, Don Boyce.

Il video di Jungle Boogie:

Una versione strumentale del brano – con una parte di flauto sovraincisa e strumenti a percussione aggiuntivi, intitolata Jungle Jazz – è apparsa nell’album Spirit of the Boogie. La canzone compare per intero durante i titoli di testa di Pulp Fiction di Quentin Tarantino ed è stata campionata in vari brani tra cui Pump Up the Volume dei MARRS.

C’è, poi, Cherish. La band ha ottenuto uno dei suoi più grandi successi con qualcosa di leggermente diverso. Hanno abbandonato le chitarre funk per questo brano, seguendo la strada della ballad e ha funzionato.

Il video di Cherish:

È stata una delle prime cinque hit sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti ed è ancora una delle preferite per i matrimoni.

Kool and the Gang, Joanna e Steppin’ Out

Andiamo avanti con Joanna, una ballata funky dal loro album del 1983 In the Heart, che raggiunse la posizione numero due sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti.

Il video di Joanna:

Il video mostra Joanna come proprietaria di un piccolo caffè chiamato Joanna’s Diner. La band le fa una serenata con il video che rievoca occasionalmente la sua giovinezza come ballerina al famoso Cotton Club di Harlem, innamorata del personaggio interpretato da James “JT” Taylor.

Infine, menzioniamo Steppin’ Out. Forse purtroppo non così conosciuto come gli altri loro successi, si tratta – però – di un grande pezzo funk degli anni ’80, con una voce fantastica di Taylor.

Il video di Steppin’ Out:

La band lo registrò nuovamente con Beverley Knight nel 2004 per il loro album remix Reloaded.

