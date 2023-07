da Capolinea a Eden, il brano di Sanremo

Rancore, le canzoni più belle: da Capolinea a Sunshine, alcuni dei brani più rappresentativi della carriera del rapper.

Rancore è uno dei rapper più interessanti della scena hardcore e conscious hip hop romana. Un artista classe 1989 che coniuga un’attitudine moderna a una scrittura che in qualche modo guarda anche ai grandi rapper italiani della old school. Si è fatto conoscere dal grande pubblico nel 2019, quando a sorpresa si è unito a Daniele Silvestri nella sua avventura sanremese, con una splendida strofa nel capolavoro Argentovivo. Nella sua carriera di brani molto interessanti ne ha già scritti e prodotti diversi. Ascoltiamone quattro per conoscerlo meglio.

Rancore: le canzoni migliori

Rancore – Capolinea

Secondo singolo estratto dall’album Silenzio del rapper con DJ Myke del 2012, è un brano che racconta le storie di diversi ragazzi, con molti punti in comune. Un pezzo intrigante sia per il testo che per la base musicale, con la chitarra acustica in primo piano. Questo il video ufficiale:

Rancore – S.U.N.S.H.I.N.E.

Il capolavoro, almeno per la critica, nella carriera del rapper romano è S.U.N.S.H.I.N.E., estratto dall’omonimo EP lanciato dallo stesso artista sempre con DJ Myke. Riguardo questo pezzo, Rancore ha dichiarato: “Mi sono proprio fermato a guardare il cielo e ho descritto nella maniera più semplice possibile il raggio di sole che bucava la nuvola. Dovevo esprimerlo con delle parole che restassero per sempre, in modo che ogni volta che riascoltavo il pezzo ricordassi perfettamente quell’immagine”. Di seguito il video ufficiale:

Rancore – Underman

Brano che apre l’album Musica per bambini, pubblicato nel 2018, racconta il punto di vista del rapper sull’incomunicabilità, un tema molto delicato che ritorna all’interno nell’album anche in un’altra traccia, Quando piove.

Di seguito il video di Underman:

Rancore – Eden

Il brano della svolta nella sua carriera è però Eden, il primo presentato a Sanremo da solista nel 2020. Dopo aver fatto una grande impressione l’anno prima in coppia con Daniele Silvestri, il rapper è infatti tornato sul palco dell’Ariston per presentare una canzone difficile, che non ha convinto il pubblico generalista ma gli ha permesso di conquistare il premio per il miglior testo e i favori della critica. Riascoltiamola insieme:

Rancore – Equatore

Sappiamo bene quanto Xenoverso sia stato un album sofferto e di grande fatica per Rancore. Un disco su cui ha lavorato molto e che ha completato con tantissime canzoni di vario genere. Tra queste, anche un apprezzatissimo duetto con un altro talento della scena romana, Margherita Vicario. Ecco il video di Equatore: