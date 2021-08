Le pop star più famose della fucina di talenti di Disney: da Britney Spears a Demi Lovato, i nomi più noti della Mickey House.

Le persone nate negli anni ’90 hanno vissuto il periodo in cui le pop star Disney dominavano il mondo. I bambini nati in quegli anni, che sono diventati adolescenti negli anni 2000, furono letteralmente bombardati dai loro nomi, dai loro film e dalle loro serie televisive. Disney, gigante dell’intrattenimento, ha lanciato, mediante Disney Channel, tanti volti famosi del pop mondiale: Britney Spears, Justin Timberlake, Christina Aguilera, Ryan Gosling, Hilary Duff, Lindsay Lohan, Jesse McCartney, Miley Cyrus, The Jonas Brothers, Demi Lovato, Selena Gomez e molti altri. C’è stato un tempo in cui ogni bambino al mondo voleva essere una star Disney.

Britney Spears

Disney, le pop star della Mickey House: Britney Spears e Justin Timberlake

A partire dalle serie o dai film originali di Disney Channel, alle colonne sonore (che sarebbero state prodotte sotto la sussidiaria della Disney, la Hollywood Records), i lavori della Disney si sono poi ampliati ad altri campi. Le celebrità provenienti dalla Mickey Mouse erano molto popolari tra i primi anni 2000 e i primi anni 2010. Pochi, infatti, non conosceranno le canzoni di High School Musical, Hannah Montana – interpretata da Miley Cyrus – i Jonas Brothers. Il loro impatto sulla musica e sull’intrattenimento è stato davvero potente.

Britney Spears, Justin Timberlake e Christina Aguilera sono stati i volti più famosi di The All New Mickey Mouse Club. Le tre star bambine – poi diventate pop star mondiali – sono diventate famose dopo la loro apparizione nella serie e il loro processo di crescita è stato mostrato pubblicamente al mondo. La Spears e Timberlake ebbero una relazione nei primi anni 2000 e la loro rottura – alla fine – divenne fonte di ispirazione per le future canzoni di entrambi gli artisti.

Lindsay Lohan e Hilary Duff

Passiamo, poi, all’era in cui Lindsay Lohan e Hilary Duff governavano la Disney. Entrambe hanno avuto molto successo: la Lohan con i suoi film per adolescenti e la Duff con il ruolo di Lizzie McGuire, serie originale di Disney Channel. La loro faida per un’altra pop star emergente, Aaron Carter, diventò materia di gossip in quegli anni. Il video di Reach Out di Hilary Duff:

High School Musical, serie a tema liceale e dal format musicale, fu molto apprezzata dal pubblico dei giovanissimi. Troy e Gabriella sono stati soprannominati la coppia immaginaria più potente, tanto che i protagonisti – Zac Efron e Vanessa Hudgens – hanno avuto anche una vera relazione. Le accattivanti canzoni pop, tutte cantate dalle star, potevano essere ascoltate ovunque ed è stato anche l’inizio del franchise: il film ha avuto due sequel, High School Musical 2 nel 2007, High School Musical 3: Senior Year nel 2008. Come non citare anche Demi Lovato che è diventata una pop star mondiale, dopo la sua partecipazione a School of Rock.

In conclusione, la Disney è brava a far raggiungere la fama a qualsiasi artista, ma in fondo è triste che limitino la loro abilità artistica e creatività, inclusa la scelta dei testi e il tema musicale delle canzoni che intendono pubblicare. Tuttavia, la Disney è riuscita a far sì che i bambini e gli adolescenti dell’epoca vivessero, in modo memorabile, la loro giovinezza.