Il prossimo 13 novembre Brian Eno pubblica ‘Film Music 1976 – 2020’ (Universal Music International), la prima raccolta che prende in esame le sue composizioni per colonne sonore cinematografiche e televisive. Attraverso cinque decenni, questa pubblicazione presenta classici brani di Brian Eno ed aggiunge alcuni pezzi meno conosciuti e sette brani inediti. Il lungo percorso di Eno nel cinema parte nel 1970 con la colonna sonora del cortometraggio sperimentale di Malcolm Le Grice ‘Berlin Horse’. Nel 1976 prosegue con ‘Sebastiane’ e un film horror greco da tempo dimenticato, ‘Land Of The Minotaur’ (‘The Devil’s Men’). A questo punto Eno ci prende gusto e pubblica il suo album ‘Music For Films’. I primi risultati importanti, con inserimento di suoi brani in film classici, includono ‘Prophecy Theme’ in ‘Dune’ di David Lynch, ‘From The Beginning’ in ‘Opera’ di Dario Argento, ‘Force Marker’ e ‘Late Evening In Jersey’ in ‘Heat’ di Michael Mann, ‘Under’ in ‘Cool World’ di Ralph Bakshi per finire con la sua toccante cover del classico soul di William Bell, ‘You Don’t Miss Your Water’, in ‘Married to The Mob’ di Jonathan Demme.

Fonte