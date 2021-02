E adesso il suono delle sirene risveglia gli incubi e torna a fare paura. Prima ancora dei numeri, che “parlano”, al netto e persino oltre le zone arancioni e relative sfumature, è il viavai di ambulanze a riportare la mente indietro di un anno. A Brescia è così, a Bologna pure (i contagi crescono anche a Milano: più 40% in una settimana). Indietro alla prima ondata: quando il Covid picchiava durissimo e i prefetti e i sindaci, per non alimentare la preoccupazione della gente, le sirene avevano chiesto di silenziarle. Dentro i cerchi dell’allarme ci sono le due province più calde: 7 milioni e 200mila abitanti in semi-lockdown. Sono le osservate speciali, Brescia e Bologna, della seconda o forse, come dice Guido Bertolaso, già della terza ondata.

Iniziamo da Brescia. Il fiume impetuoso di contagi che, dopo avere travolto Bergamo, un anno fa si riversò su questa provincia provocando, tra marzo e aprile 2020, qualcosa come 2.400 morti, è uno spettro che fa tremare i polsi. A maggior ragione visto che la curva dei casi sta andando anche peggio. Gli ultimi 7 giorni mostrano i dati settimanali più alti di sempre: oltre 5 mila infezioni; un’incidenza salita a 329 contagi ogni 100 mila abitanti; un Rt ormai stabilmente sopra quota 1.2. L’ultimo numero che si è fissato nello score bresciano del virus sono i 973 nuovi casi di ieri (mercoledì erano 901). Un numero che tratteggia il record lombardo (davanti a Milano e a Monza-Brianza). Il virus corre in modo vertiginoso e sono un migliaio i bresciani attualmente ricoverati in ospedale (circa un quarto dei pazienti lombardi).

Da due giorni, si sa, c’è l’arancione rinforzato. Ma come spiega Claudio Sileo, direttore di Ats Brescia, gli effetti della stretta decisa dalla Regione «non si vedranno prima di due o tre settimane. Ci vuole tempo per vedere la riduzione dei contagi e sui ricoveri in ospedale». La situazione preoccupa. «È molto critica a causa della circolazione delle varianti e anche la pressione negli ospedali è troppo alta», conferma Sileo. Numeri per capire. Il territorio più martoriato dopo Bergamo dalla prima fase dell’epidemia sta restituendo una media di 665 casi al giorno. Dei 205 Comuni bresciani, sono 170 – un numero decisamente alto – quelli interessati da nuovi contagi. In testa, appena sotto Brescia (136 casi), ci sono Concesio (20), Travagliato (19), Castenedolo, Chiari e Desenzano del Garda (16).

Centonovantaquattro km a sud. Bologna. Da domani, sul modello Brescia, anche questa provincia entra in arancione scuro: per quindici giorni un milione di abitanti saranno in semi-lockdown e da lunedì le scuole saranno chiuse. Pochi giorni prima era toccato alla sola zona di Imola e alcuni Comuni del Ravennate. Ma ieri, dopo una riunione con 55 sindaci, è arrivata la decisione più dura.

Spaventano i quasi 700 nuovi contagi nel capoluogo, l’incidenza di 340 casi ogni 100 mila abitanti (erano 253 solo una settimana fa), l’indice Rt esploso a 1.29. Così come allarmano i 754 pazienti ricoverati negli ospedali: «Ci stiamo avvicinando troppo alla soglia dei mille, cosa che va assolutamente evitata», dice il sindaco di Bologna Virginio Merola, che lancia anche un messaggio ai genitori che oggi scendono in piazza contro il ritorno della didattica a distanza: «Non è una volontà politica di non pensare al bene dei nostri bambini, è l’esatto contrario, abbiamo il dovere e la responsabilità di farlo». La classe di età più colpita, dice il direttore dell’Ausl Paolo Bordon, «è quella compresa fra 11 e 13 anni, con un tasso di incidenza di 535 casi ogni 100 mila persone».

Ieri l’Emilia-Romagna ha contato 2.090 casi, peggio hanno fatto solo Campania e Lombardia. «Siamo in presenza del terzo picco dell’epidemia, con dati epidemiologici in progressivo peggioramento», dicono il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l’assessore alla Sanità Raffaele Donini. Che si rivolgono al governo «per chiedere che vengano riconosciuti con urgenza i congedi parentali, perché siamo consapevoli di quanto grave sulle famiglie sia il peso della sospensione dell’attività didattica in presenza».