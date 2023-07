da Black Magic Woman a Just Feel Better

Le migliori canzoni di Santana: dalla classica Black Magic Woman alla più recente Just Feal Better con Steven Tyler.

Carlos Santana è uno dei chitarristi più amati al mondo. E anche uno dei più riconoscibili. Un uomo unico che ha saputo unire la musica latina al rock, ed è passato nel corso della sua carriera dal jazz al blues, dal pop al rap, senza mai tirarsi indietro, dando sempre il proprio meglio per amore della musica. L’esempio di come nell’arte le barriere siano solo un male. E forse non solo nell’arte… Andiamo a ripercorrere insieme il suo percorso, dagli anni d’oro alla riscoperta degli ultimi decenni, attraverso cinque delle migliori canzoni di questo indimenticabile artista.

Carlos Santana: le canzoni più belle

Carlos Santana

Santana – Black Magic Woman

Il primo grande successo nella carriera di Santana è una cover. Tratta dal capolavoro Abraxas del 1970, divenne più famosa nella versione di Carlos che in quella originale dei Fleetwood Mac, partorita dalla mente geniale di Peter Green. Con questo pezzo per la prima volta il chitarrista e la sua omonima band sfiorarono il podio della Billboard Hot 100, fermandosi al quarto posto. Riascoltiamo Black Magic Woman:

Santana – Oye como va

Altra grande cover presente in Abraxas, Oye como va venne scritta originariamente da un maestro del mambo, Tito Puente, ma ripresa e resa famosa proprio dalla band di Carlos. Per questo brano il chitarrista è stato premiato con un Latin Grammy Award nel 2001.

Santana – Europa (Earth’s Cry Heaven’s Smile)

Altro classico degli anni Settanta, Europa è un pezzo strumentale presente originariamente nell’album Amigos. Una ballata struggente che riprende in alcuni momenti uno standard del jazz, Autumn Leaves. Ce la riascoltiamo in questa magica versione tratta da Moonflower:

Santana feat. Rob Thomas – Smooth

Sul finire degli anni Novanta esplode un vero e proprio Santana revival grazie all’album di collaborazioni Supernatural. Carlos si rimette infatti in gioco con una serie di duetti ‘commerciali’ e riesce a conquistare una fetta amplissima di mercato, unendo sia i gusti degli ascoltatori più maturi sia quelli dei più giovani. La canzone che fa riesplodere la Santana mania è questa splendida Smooth, cantata da Rob Thomas, leader dei Matchbox Twenty:

Santana feat. Steven Tyler – Just Feel Better

Power ballad tratta dall’album All That I Am, Just Feel Better vede stavolta Carlos affiancato da un’altra leggenda del rock: la voce degli Aerosmith, Steven Tyler. Un altro pezzo molto commerciale e molto ‘banale’ se paragonato ai grandi classici degli anni Settanta. Ma ad ogni modo rimane una piccola perla per la musica del Ventunesimo secolo, grazie anche all’interpretazione da brividi del mitico vocalist.