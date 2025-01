Da Berrettini a Musetti e Sonego, orari e dove vedere gli italiani

Jannik Sinner, insieme ad altri tennisti italiani, scenderà in campo agli Australian Open giovedì 16 gennaio. In aggiunta a Sinner, saranno presenti Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti nel singolare maschile, e Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti nel tabellone femminile. Gli appassionati di tennis a Melbourne, con buona parte del pubblico incline a tifare per gli azzurri, renderanno l’atmosfera ancora più vibrante.

Le partite degli italiani inizieranno in orari notturni italiani. Lorenzo Musetti aprirà le sfide alle 2:30 contro Denis Shapovalov. Di seguito, il programma delle altre partite: alle 04:30 si sfideranno Jaqueline Cristian e Lucia Bronzetti, alle 06:00 si affronteranno Joao Fonseca e Lorenzo Sonego, alle 07:00 scenderanno in campo Matteo Berrettini e Holger Rune, e infine, alle 09:00, Jannik Sinner affronterà Tristan Schoolkate. La giornata si concluderà con la partita tra Renata Zarazúa e Jasmine Paolini, programmata per le 11:00.

Sinner, che è attualmente il numero uno al mondo, è particolarmente atteso dai fan, soprattutto per la sua presenza alla Rod Laver Arena, dove è dato come favorito contro Tristan Schoolkate, una wild card. Anche il match di Berrettini contro Rune suscita interesse, dato il buon esordio di Berrettini contro Norrie.

Per quanto riguarda la trasmissione delle partite, gli spettatori possono seguire gli incontri su Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD. Inoltre, le partite possono essere seguite in streaming su piattaforme come Discovery+, Sky Go, NOW e Dazn. Questo permetterà ai fan di godere delle performance dei tennisti italiani in un torneo di prestigio come gli Australian Open, rendendo il giovedì una giornata memorabile per gli appassionati di tennis in Italia e nel mondo.