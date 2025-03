Da Berrettini a Musetti, dove guardarli

Una giornata di grande attesa per i tennisti italiani al torneo di Indian Wells, con Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti in campo il 9 marzo. Berrettini affronterà il greco Stefanos Tsitsipas, attuale numero 9 del ranking, mentre Musetti sfiderà il francese Arthur Fils, numero 21 al mondo. Entrambi i match si svolgeranno al terzo turno. C’è anche attesa per l’esordio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori in doppio, che affronteranno la coppia Ebden/Peers.

Le sfide non sono nuove per i nostri tennisti. Berrettini e Tsitsipas si sono già affrontati recentemente a Dubai, con il greco in vantaggio 4-1 nei precedenti. Musetti, invece, ha già incontrato Fils una volta, riuscendo a vincere il match a Montecarlo nel 2024.

Il programma della giornata prevede la trasmissione dei seguenti match su Sky Sport 1, canale 201: alle 19 si sfideranno Swiatek (Pol) contro Yastremska (Ukr), non prima delle 21 sarà la volta di Berrettini contro Tsitsipas, seguito da Medvedev contro Michelsen (Usa). Sul canale 203 di Sky, alle 19 andrà in scena Bolelli/Vavassori contro Ebden/Peers, non prima delle 21 Rybakina (Kaz) contro Boulter (Gbr), e a seguire Wang (Chn) contro Pegula (Usa). Musetti affronterà Fils non prima delle 2. I match saranno disponibili anche in streaming su Sky Go e Now.