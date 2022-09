da Bella a L’estate addosso

Dagli esordi ai suoi ultimi successi, ecco le migliori canzoni di Jovanotti, uno degli artisti più amati in tutta Italia.

Jovanotti è sicuramente uno dei vanti musicali del nostro Paese, un artista che ha sempre saputo rinnovarsi, anticipare i tempi, sperimentare e andare oltre gli schemi, dando vita a tantissime hit di ogni genere, che vanno dal rap alla disco music, dai lenti al pop. Abbiamo selezionato 5 fra le sue canzoni più famose. Cominciamo!

Le migliori canzoni di Lorenzo Jovanotti

La sua è una carriera infinita, cominciata negli anni Ottanta con il suo esordio discografico Jovanotti for President (1988) e che è rimasta sempre costante, con dischi pubblicati a distanza di un anno, poi di due o tre, una volta raggiunto il successo. E sin dagli inizi Lorenzo ha saputo sempre cercare nuove vie di composizione, suono e parole, e non a caso è oggi uno degli artisti che è arrivato praticamente a tutte le generazioni. Scegliere 5 canzoni dal suo immenso repertorio è stato difficile, ma noi ci abbiamo provato lo stesso!

Jovanotti

Jovanotti: Bella

Tratta da Lorenzo 1997 – L’albero, Bella è già un brano che dimostra la maturità di un artista che arriva dal rap, ma ha sempre stato un passo avanti. La canzone è stata sin dalla sua uscita un successo dell’estate, e ancora oggi non c’è radio che non la trasmetta, e ascoltatore che non la canti. Ecco la prima canzone della nostra classifica:

Jovanotti: A te

Un salto al 2008 e al suo disco Safari, dal quale venne estratto un meraviglioso secondo singolo, A te. Canzone lenta, delicata, suonata al pianoforte e con testo d’amore profondo, Jovanotti la scrive e la dedica per la figlia, e fin dal primo ascolto sarà un successo strepitoso, rimanendo per ben otto settimane in prima posizione fra i singoli più scaricati in assoluto. Ecco il video ufficiale della canzone:

Jovanotti: Pieno di Vita

Non potevamo non scegliere questo brano anche solo per il titolo, che forse esprime al meglio che cos’è davvero Lorenzo: un uomo Pieno di vita. Uscita nel 2015 e tratta da Lorenzo 2015 CC, la canzone è una delle preferite del cantante, che l’ha composta di getto in studio nel 2014, mentre stava provando una chitarra nuova. Ecco il video ufficiale:

Jovanotti: Ragazza Magica

Stesso disco, ma altra canzone. Si tratta da Ragazza Magica, un brano che solo al primo ascolto sembra semplice e immediato, ma che in realtà nasconde un grande sforzo compositivo e che rimanda al primo Lorenzo Cherubini, quello delle ballate pop degli anni Novanta. Andiamo a riascoltarcela insieme:

Jovanotti: L’estate addosso

Ispiratagli da Muccino, che gli fece leggere la sceneggiatura del suo nuovo film, appunto, L’estate addosso, questo pezzo rappresenta il Jovanotti più spensierato, estivo, da hit, appunto. Un brano diretto, veloce e immediato, tutto da ballare e da cantare. Ecco il video:

Avevamo detto 5? Beh, ma che era difficile l’avevamo anticipato, e alla fine non ce l’abbiamo fatta a resistere! Dunque, vi regaliamo una canzone bonus, e fra i tanti pezzi che potevamo scegliere abbiamo optato per Oh Vita. Vi lasciamo così: buon ascolto!