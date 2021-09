Da “acchiappaclic” a “websurfer”, da “anti-Covid” a “transfobico”. Sono oltre 500 i neologismi registrati nell’edizione 2022 del Nuovo Devoto-Oli, il vocabolario della lingua italiana pubblicato da Le Monnier, ideato nel 1967 da Giacomo Devoto e Gian Carlo Oli e aggiornato annualmente sotto la direzione dei linguisti Luca Serianni e Maurizio Trifone.

Le parole della realtà che ci circonda

Le new entry riflettono la realtà che ci circonda, tratte come di consueto dal linguaggio dell’attualità (“affetto stabile”, “covidico”, “Spid”), della politica (“climaticida”, “democrazia elettronica”, “divario di genere”), oppure dell’economia e della finanza (da “ipercapitalismo” a “Pnrr” a “recovery plan”). E ancora neologismi dalla cultura e dai mass media (“abilismo”, “antiscienza”, “Big Tech”, “climatariano”). Appartengono invece ai gerghi e ai modi di dire “boomer” e “ingarellarsi” mentre si iscrivono nella braca delle nuove mode e tendenze “bioalbergo”, “dinner cancelling” o “sacripantino”.

I dieci lemmi del coronavirus

Almeno una decina le nuove parole nate sull’onda della pandemia da Covid, come ad esempio “Covid area” e “Covid free”. E scopriamo che l’affetto da Covid non si chiama solo “positivo”, “contagiato” o “infettato2 ma, più esattamente, “covidico”; mentre “covidiota” è chi ignora le misure di sicurezza anti-Covid, mettendo a rischio sé stesso e gli altri.

Attenzione agli stereotipi di genere

Se negli anni scorsi è stato inevitabile l’ingresso di neologismi tecnologici e termini inglesi, dato il frenetico e inarrestabile aggiornamento del settore, oggi diventa inevitabile l’attenzione alle parole legate alla mutata sensibilità sociale su temi quali la sostenibilità, l’inclusione, la parità di genere, spiegano Serianni e Trifone. Così, per esempio, una maggiore sensibilità verso forme di linguaggio non discriminanti, insieme alla crescente presenza delle donne in ruoli tradizionalmente maschili, hanno comportato nell’edizione 2022 la completa riscrittura dei vocaboli “donna” e “uomo”, avvertendo il lettore che frasi come “comportati da uomo” o “sii uomo” associano al genere maschile qualità come il coraggio o la fermezza solo “in base a uno stereotipo tradizionale”.

Il pronto soccorso linguistico

Restano poi centrali nel dizionario gli aiuti e i suggerimenti linguistici che ne fanno una bussola indispensabile per orientarsi nelle insidie della comunicazione, racchiusi nelle tre rubriche di “pronto soccorso linguistico” che aiutano a trovare alternative alle parole inglesi superflue o difficili da capire (Per dirlo in italiano), a scrivere e parlare evitando gli errori più diffusi (Parole minate) e a esprimersi in maniera appropriata a seconda del contesto e della situazione (Questioni di stile). “Perché scegliere si può, e le parole che usiamo ci definiscono e dicono molto di chi siamo”, spiegano Serianni e Trifone. Proprio per implementare la sua caratteristica di vocabolario al passo con i tempi, il Nuovo Devoto-Oli ha assunto negli ultimi anni una forma editoriale mista (fisico+digitale) sempre più consistente, nella quale la banca dati digitale sottesa al volume cartaceo ha un forte valore strategico che convoglia la maggior parte degli sforzi per aggiornamenti, integrazioni e sviluppo delle applicazioni.