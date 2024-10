Da Balotelli a Sergio Ramos, occasioni last minute di mercato

Diverse squadre di Serie A, a causa di infortuni gravi, stanno considerando di attingere alla lista dei giocatori svincolati in vista del mercato di riparazione di gennaio. Hanno tempo fino al 12 dicembre 2024 per rafforzare le loro rose con giocatori senza contratto. Ci sono molti svincolati di talento in tutti i ruoli che potrebbero fare al caso delle squadre.

Ad esempio, il Torino ha perso Duvan Zapata, mentre l’Atalanta ha dovuto fare a meno di Gianluca Scamacca. Per entrambe le squadre, ci sono vari attaccanti interessanti disponibili, tra cui Mario Balotelli e Alexandre Pato, noti per la loro esperienza e capacità di segnare. Altri nomi rilevanti nel panorama degli svincolati sono Wissam Ben Yedder, ex Monaco con 118 gol in 201 partite, e Eric Maxim Choupo-Moting, dall’ex Bayern Monaco. Anche Mariano Diaz e Kevin Gameiro sono opzioni da considerare, insieme a giocatori italiani come Francesco Caputo e Mattia Destro. Gli attaccanti esterni in cerca di una nuova squadra comprendono Samu Castillejo, ex Milan e Sassuolo, l’ex Napoli Adam Ounas e l’ex Udinese Success, con Dele Alli che potrebbe essere un’opzione interessante.

Anche la Juventus ha subito perdite significative in difesa, con il lungo infortunio di Bremer, e l’Atalanta con Scalvini. Tra i difensori svincolati c’è Sergio Ramos, ex Real Madrid, anche se il suo arrivo a Torino o Bergamo sembra difficile. Altre opzioni in difesa includono Koffi Djidji, ex Torino, e Simon Kjaer, ex Milan.

Per quanto riguarda i portieri, ci sono nomi di spicco come Keylor Navas, Loris Karius e Berisha, che potrebbero offrire alternative solide tra i pali.

In sintesi, le squadre di Serie A hanno l’opportunità di rinforzare le loro rose con giocatori esperti e talentuosi che si trovano attualmente senza contratto, e l’apertura del mercato di gennaio rappresenta un’importante occasione per fare queste acquisizioni strategiche.