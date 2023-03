da Balliamo sul mondo a Certe notti

Ligabue, le canzoni migliori: da Balliamo sul mondo a Piccola stella senza cielo.

Luciano Ligabue è uno degli artisti più amati d’Italia degli ultimi trent’anni. Rocker dall’animo cantautorale, ha saputo far appassionare alla sua musica sia i puristi del vecchio rock & roll, specie nei primi anni di carriera, sia gli amanti del pop più radiofonico, con una svolta che lo ha portato negli ultimi anni a conquistare il cuore di milioni di fan tra le nuove generazioni. Andiamo a riascoltare insieme alcuni dei brani più belli della sua incredibile carriera, dei classici della nostra musica cantati ancora in spiaggia come in auto, in casa come durante i suoi straordinari concerti.

Ligabue: le canzoni più belle

In una discografia ricchissima e piena di straordinari successi come quella di Ligabue è difficile individuare solo cinque pezzi che possano simboleggiare per intero il suo repertorio. Noi ci abbiamo provato, andando a scavare tra i classici più famosi dei suoi primi dieci anni di carriera. Ecco le cinque canzoni migliori di Ligabue.

Ligabue

Ligabue – Balliamo sul mondo

Primo estratto dall’album di debutto del cantante, l’eponimo pubblicato nel 1990, fu subito molto trasmesso dalle radio private, di fatto diventando in poco tempo il primo successo dell’artista, oltre che il brano simbolo della sua carriera. Non tutti sanno che inizialmente il testo della canzone era differente, molto più provocatorio. In esso Luciano si scagliava contro la musica elettronica, stile Duran Duran, che negli anni Ottanta aveva devastato a suo dire l’industria musicale.

Di seguito il video di Balliamo sul mondo:

Ligabue – Urlando contro il cielo

Il brano da stadio per eccellenza della discografia di Ligabue ma anche della musica italiana in generale, venne estratta come singolo dell’album Lambrusco coltelli rose e pop corn del 1991. Luciano ha raccontato in passato che il testo di questo brano è autobiografico e racconta un episodio realmente accadutogli.

Ecco il video di Urlando contro il cielo:

Ligabue – Ho messo via

L’anima più intima del Liga venne alla luce con questa straordinaria ballata del 1993, estratto dall’album Sopravvissuti e sopravviventi. Una canzone intrisa di nostalgia e consapevolezza della propria debolezza. Notevole la struttura musicale del pezzo, impreziosito anche da un assolo di tromba di Demo Morselli.

Ascoltiamo insieme Ho messo via:

Ligabue – Certe notti

Ma la ballata per eccellenza della discografia del Liga è senza ombra di dubbio Certe notti, forse il suo pezzo più famoso. Singolo del 1995, dall’album Buon compleanno Elvis, si basa su un arpeggio di Federico Poggipollini, ispirato per l’occasione dalle tastiere dei Beatles in Lucy in the Sky with Diamonds.

Certe notti fu premiata nel 1996 con la Targa Tenco per la canzone dell’anno:

Ligabue – Piccola stella senza cielo

Facciamo un salto in avanti… tornando indietro. Piccola stella senza cielo è una delle canzoni più amate del Liga, pubblicata la prima volta nell’album Ligabue del 1990. Tuttavia, è solo nel 2003 che ottiene una fama straordinaria, quando l’artista decide di ripubblicarla come singolo per la promozione dell’album live Giro d’Italia.

Ecco il video ufficiale di Piccola stella senza cielo: