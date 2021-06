C’è Giusy Ferreri con Tagaki & Ketra, ma anche Mahmood con Klan, la collaborazione fra Noemi e Carl Brave, il duo Annalisa e Federico Rossi, Shade con Un’Ora, senza dimenticarci di Elettra Lamborghini e della sua Pistolero ed ovviamente Mille di Fedez con Achille Lauro e Orietta Berti: gli aspiranti tormentoni estivi questa estate non si contano sulle dita di una mano e c’è anche chi come Baby K che c’ha provato due volte, la prima con Omar Montes, la seconda con i Boomdabash.

Baby K: Pa Ti è il nuovo tormentone estivo in collaborazione con Omar Montes https://t.co/BzTpSxfOjK #PaTi — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 6, 2021

Ieri infatti è uscito il nuovo video di Baby K, Mohicani, in collaborazione proprio con i Bommdabash. Il brano fa parte del nuovo album della cantante, Donna Sulla Luna. Il singolo precedente con Omar Montes non è stato un grande successo, questo andrà meglio? La coreografia l’ha già, vedere per credere.



Anche Marco Mengoni ha strizzato l’occhio all’estate per tornare con il nuovo singolo ed è sempre di ieri il video ufficiale, ecco Ma Stasera.



Dal Grande Fratello Vip con furore e pronti per Tale e Quale Show, ecco anche i nuovi video estivi di Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. La prima sulla spiaggia col modello cubano sulle note di Bandolero, il secondo in barca con Giulia Salemi e la cantante Giorgina in L’estate più calda di sempre. Nessuna pretesa ma solo voglia di divertirsi e divertire.