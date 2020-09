Una punturina di qua ed una di là: ecco come sarebbero state.

Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Grace Kelly, ma anche Lady Diana, Elizabeth Taylor e Laura Palmer: come sarebbero state le dive del passato se avessero fatto ricorso alla chirurgia estetica fra punturine di filler alle labbra, tiramento di palpebre e qualche gonfiatina agli zigomi?

A rispondere a questa domanda (che nessuno si poneva, ma è una cosa trash non potevo non farvene partecipi) ci ha pensato l’artista specializzato in collage, Mat Maitland sul suo profilo Instagram.