Da assunzioni a stipendi: le ultime novità

Approvato in via definitiva il decreto Pa, che riforma la pubblica amministrazione con il voto di fiducia in Senato, il provvedimento interessa il reclutamento e la funzionalità degli enti statali. Tra le novità, si evidenziano modifiche riguardanti le graduatorie, la mobilità e le stabilizzazioni del personale, oltre ad un incremento del salario accessorio per ridurre il divario retributivo tra amministrazioni centrali e locali.

Il decreto è diventato legge dopo il via libera alla Camera ed è sostenuto dal ministro Paolo Zangrillo, che ha sottolineato l’importanza delle nuove norme nel migliorare i processi di formazione e le funzionalità degli enti locali. Tra le misure più significative ci sono gli aumenti salariali, che tradotti in cifre comporterebbero un incremento medio di circa 3.926 euro lordi all’anno per il personale non dirigente.

Il decreto prevede un rifinanziamento di 183 milioni di euro ai ministeri e la possibilità per Regioni, Province e altri enti locali di assumere funzionari diplomati da Istituti Tecnici Superiori. A partire dal 2025, le pubbliche amministrazioni dovranno assorbire almeno il 15% del personale in comando da oltre un anno, con contratti che cessano automaticamente se non trasformati in assunzioni.

Inoltre, si introducono nuove regole per i concorsi pubblici, con un prolungamento delle graduatorie a tre anni e una semplificazione dei processi. Le stabilizzazioni sono sbloccate in vari settori, con particolare attenzione al ministero della Giustizia, dove si prevede un aumento di 3.000 posti.