Da Arisa a ad Albano, da Maria Grazia Cucinotta a Simona Ventura, passando per Iva Zanicchi e Fabio Fazio che posta un video sui social, i big dello spettacolo condividono con l’Adnkronos il loro appello agli insegnanti (molti) che non vogliono fare i test sierologici promossi dal ministero della Salute per riaprire le scuole nella maggiore sicurezza possibile. Il cantante di Cellino San Marco si limita a far notare ai professori che fare il test “dovrebbe essere un fatto talmente spontaneo e naturale; non ci dovrebbe essere nemmeno bisogno di farselo dire! – esclama Albano – Se vogliamo combattere questo maledetto virus, dobbiamo avere una linea comune”. L’artista parla anche in veste di papà: “Preoccupato per i miei figli? Toglierei il ‘pre’ e direi semplicemente ‘occupato’, nel senso che me ne occupo. E questo credo dica tutto”. Come dire, prevenire è la parola d’ordine.

