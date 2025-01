Da Araujo e Zirkzee a Kolo Muani

La Juventus è attivamente impegnata nel calciomercato con l’obiettivo di migliorare la propria rosa. Attualmente quinta in Serie A con 32 punti e una partita da recuperare, il club bianconero mira a rilanciare le proprie aspirazioni per il titolo, in vista di un inizio di stagione influenzato da infortuni, soprattutto in difesa. Thiago Motta cerca rinforzi in difesa e attacco, e Christophe Giuntoli sta esplorando diverse opzioni.

Il primo obiettivo per rinforzare la difesa è Ronald Araujo del Barcellona, un difensore versatile e forte di testa che ha avuto problemi di infortuni nella stagione attuale. La Juventus vorrebbe prelevarlo in prestito con un’opzione d’acquisto, ma il Barcellona chiede oltre 40 milioni di euro, cifra ritenuta alta dal club bianconero. In alternativa, si segue Antonio Silva, giovane difensore del Benfica, valutato oltre 40 milioni. Silva è visto come un prospetto promettente, con buone capacità sia difensive che di impostazione.

Per quanto riguarda l’attacco, la Juventus è alla ricerca di un vice Vlahovic. Il primo nome è quello di Joshua Zirkzee, attaccante olandese attualmente al Manchester United, che sta avendo una stagione deludente. Le prospettive per un prestito sono complicate dalle richieste dello United. Un altro obiettivo è Marcus Rashford, esterno offensivo della Nazionale inglese, che ha visto il suo ruolo ridotto nel Manchester United. La Juventus ha avviato contatti con il suo entourage per prospettargli un ruolo centrale, ma l’alto ingaggio di Rashford rappresenta un ostacolo.

Infine, Randal Kolo Muani, attaccante francese passato al Paris Saint-Germain, è un altro profilo monitorato dalla Juve. Anche in questo caso, la Juventus mira a un prestito con diritto di riscatto, ma il PSG è riluttante a cederlo senza aver prima trovato un sostituto. Kolo Muani è fisicamente imponente e versatile, capace di giocare sia come punta centrale che come esterno, qualità che potrebbe risultare utile a Thiago Motta.

In conclusione, la Juventus sta esplorando varie strategie per rafforzare la squadra in difesa e attacco, con diversi nomi di spicco sul tavolo.