da Angels ad Advertising Space

Robbie Williams, le canzoni più belle da solista: dalla splendida ballata Angels ad Advertising Space.

Robbie Williams è stato il frutto più prezioso mai venuto fuori da una boyband. Perché del tipico cantante da gruppo di ragazzi, il buon Robbie ha davvero poco. Più che altro è una rockstar: una delle poche vere rockstar della musica pop. Ribelle, estremo, carismatico e dotato di un grande senso dello show, è riuscito ad avere un successo forse ancora maggiore da solista che con i Take That. Ecco alcune delle sue canzoni migliori.

Robbie Williams: le canzoni migliori

Robbie Williams

Robbie Williams – Angels

Forse la canzone che ha lanciato Robbie al grande successo da solista. Tratta dall’album Life thru a Lens del 1997, è stata scritta dallo stesso Williams con Guy Chambers. Non ha mai raggiunto il primo posto nella classifica britannica, ma è certamente il classico dei classici della sua carriera, votata anche come miglior brano degli ultimi 25 anni dagli ascoltatori di BBC Radio 2 qualche anno fa. Inoltre, è il brano più richiesto nel Regno Unito… durante i funerali. Niente male, no? Ecco il video ufficiale:

Robbie Williams – Millennium

Primo singolo tratto dal secondo album I’ve Been Expecting You, si caratterizza per l’arrangiamento preso dal brano di Nancy Sinatra You Only Live Twice dell’omonimo film di James Bond. Fu il primo singolo di Robbie da solista a raggiungere la vetta della classifica britannica. Ecco il video:

Robbie Williams – She’s the One

Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila, Robbie è diventato un eroe delle ballate. Ne è una prova la cover di She’s the One, brano dei World Party che tutti ormai rimandano però solo a Willimas. Altro singolo estratto da I’ve Been Expecting You, ha ottenuto un successo straordinario in tutto il mondo, anche grazie allo splendido video:

Robbie Williams – Feel

Brano più famoso estratto dal quinto album di Robbie, Escapology, Fu un altro successo planetario, anche perché fu scelta per lo spot della Smart Forfour e della Smart Fortwo, auto in rampa di lancio in quel periodo.

Di seguito il video di Feel:

Robbie Williams – Advertising Space

Chiudiamo con questo brano tratto dall’album Intensive Care. Si tratta di un pezzo che prende ispirazione da una storia di Quentin Tarantino, Una vita al massimo, che racconta di un uomo in grado di parlare con lo spirito di Elvis. E infatti anche nel video ufficiale Robbie imita in tutto e per tutto il re del rock and roll: