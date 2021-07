Da Un nuovo amico di Riccardo Cocciante a Friends Will Be Friends dei Queen, i brani più belli dedicati all’amicizia.

Ci sono tante canzoni d’amore nel mondo, ma che dire delle canzoni sul vero affetto che resiste al di là delle rotture e oltre le fasi della luna di miele e persino del divorzio? Sì, stiamo parlando dell’amore per il nostri migliori amici, sentimento per il quale sono spesi altrettanti fiumi d’inchiostro, da parte di artisti italiani e internazionali. Da Un nuovo Amico di Riccardo Cocciante a Friends Will Be Friends dei Queen, i brani più belli dedicati all’amicizia.

Elton John

That’s What Friends Are For – Dionne Warwick feat. Elton John, Gladys Knight and Stevie Wonder

Si tratta di uno dei brani più famosi e di successo di Dionne Warwick, al quale hanno partecipato alcuni suoi amici molto importanti sul piano musicale, ossia Elton John, Gladys Knight e Stevie Wonder. Burt Bacharach e Carole Bayer Sager scrissero questa canzone per il film del 1982, Night Shift – Turno di notte, registrata da Rod Stewart e suonata nei titoli di coda. Il video:

Questa versione non fu pubblicata come singolo, ma gli autori pensarono che avesse un grande potenziale commerciale e la fecero registrare da Dionne & Friends nel 1985. La canzone raggiunse il primo posto il 18 gennaio 1986 e vi rimase per quattro settimane: l’unica altra canzone che durò tanto a lungo in cima alla classifica quell’anno fu Walk Like An Egyptian dei Bangles.

Wannabe – Spice Girls

Questo è stato il primo singolo delle Spice Girls. È stato un successo enorme e immediato, poiché il loro messaggio di “Girl Power” e personalità stravaganti è andato di pari passo con il ritmo orecchiabile, incuriosendo il pubblico di tutto il mondo. La canzone è stata scritta da Richard “Biff” Stannard e dal suo collaboratore musicale Matt Rowe con l’assistenza dei membri del gruppo e sottolinea come l’amicizia non finisca mai nella frase “friendship never ends“. Stannard scrisse una canzone per una boy band, chiamata East 17 e, dopo un incontro casuale con Mel B., fu invitato a scrivere alcune canzoni per le Spice Girls. Nel corso di 10 giorni, lui e Rowe scrissero sia Wannabe che il terzo singolo del gruppo, 2 Become 1.

Il video:

Stannard disse che praticamente ogni ora di quei 10 giorni è stata spesa lavorando sulle canzoni. Ecco cosa rivelò a Pink News: “Abbiamo scritto ‘Wannabe’ abbastanza velocemente, ma ci sono voluti anni per farla suonare bene. Ricordo di essermi svegliato sul pavimento dello studio con questo post-it di Matt che diceva: ‘Premi play.’ Alla fine ce l’avevamo fatta. Quindi è stata fortuna e duro lavoro“.

Riccardo Cocciante – Un nuovo amico

Il brano Un nuovo amico fu pubblicato nel 1982 ed è uno dei pezzi più conosciuti della discografia di Riccardo Cocciante. Racconta di tutti i sacrifici che si possono mettere in atto per aiutare un amico, facendo leva su un rapporto di profonda stima e rispetto reciproci, essendoci sempre l’uno per l’altro. Il video:

Renato Zero – Amico

Anche Renato Zero ha dedicato una canzone all’amicizia con il brano intitolato Amico, pubblicato nel 1980. Il testo parla di un’amicizia che non teme il passare del tempo, anzi: un amico è la persona sulla quale contare sempre e che ci consola dai drammi della vita, come un amore che volge al termine o una giornata storta. Nulla può scalfire questo sentimento così profondo che unisce due o più persone. Il video:

Queen – Friends Will Be Friends

Come non citare questa celebre canzone dei Queen. Friends Will Be Friends. Un altro brano, nato dal binomio Deacon/Mercury, e a quanto pare uno degli ultimi singoli più amati dei Queen. Si tratta di una canzone sull’amicizia, e quindi siamo nel territorio dei “Queen classici”. Gli “Amici saranno amici”, frase che fa capire come sia forte un tale sentimento per chi lo sente davvero e che non sarà scalfito dagli eventi della vita. “Friends will be friends, When you’re through with life and all hope is lost, Hold out your hand ‘cause friends will be friends Right till the end“. Gli amici saranno amici, dunque, fino alla fine.

Il video: