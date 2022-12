da Altrove ad Amore assurdo

Ripercorriamo la carriera solista di Morgan attraverso le sue migliori canzoni.

Buon compleanno a Morgan! Il cantautore milanese compie oggi 46 anni. Famoso soprattutto per quanto fatto con i Bluvertigo, oltre che per la lunga parentesi televisiva a X Factor, Marco Castoldi ha scritto pagine importanti della musica italiana contemporanea anche da solista negli anni Duemila. Andiamo a riscoprire le sue canzoni migliori per festeggiare al meglio il suo compleanno.

Le migliori canzoni di Morgan

Con sei album in studio all’attivo (di cui uno di sole cover di Fabrizio De André), Morgan si è assolutamente dato da fare dopo lo scioglimento dei Bluvertigo. Il suo primo disco solista, Canzoni dell’appartamento del 2003, rimane ancora oggi quello di maggior successo, grazie anche a brani di grande fortuna come Altrove e The Baby.

Morgan

Ma sono tante le canzoni degne di nota partorite dalla mente creativa di questo straordinario e controverso artista. Andiamo ad ascoltare insieme le più famose.

Morgan – Altrove

Partiamo dal suo primo singolo solista in assoluto, Altrove. Brano che lascia da parte il sound elettronico dei Bluvertigo per mettersi un abito acustico e più vicino alla tradizione. Il giro di basso su cui si basa la canzone è stato ispirato da quello del grande classico di Ben E. King, Stand by Me. Fu nel 2003 un grande successo commerciale, tanto da guadagnare un disco d’oro. Riascoltiamola insieme:

Morgan – The Baby

Altra canzone di grandissimo successo dell’ex Bluvertigo, The Baby è ispirata dalla figlia Anna Lou, nata il 20 giugno 2001 dalla relazione tra il cantautore brianzolo e Asia Argento.

Di seguito il coloratissimo video di questo brano:

Morgan – Amore assurdo

Traccia d’apertura del terzo album solista di Morgan, Da A ad A del 2007, Amore assurdo è un brano che può vantare un missaggio a cura di Franco Battiato. Si tratta d’altronde un pezzo che molto deve alla grande musica del maestro siciliano.

Di seguito il video ufficiale: