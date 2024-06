Da Albano e Vera Gemma a Cristiano Iovino: i 10 vip contattati/proposti per il Grande Fratello

Il cast della 18esima edizione del Grande Fratello sarà ancora una volta ibrido con vip e nip mescolati insieme sotto lo stesso tetto (una formula che non sembra aver portato molta fortuna, ma che è decisamente più economica per l’azienda).

In queste settimane Alfonso Signorini sta portando avanti i provini insieme ai suoi autori e fra i vari vip che sarebbero stati contattati (così dicono) ce ne sarebbero un bel po’ del mondo Ferragnez. Da Garance Authié e Cristiano Iovino (rispettivamente nuova fiamma di Fedez e il personal trainer coinvolto nel pestaggio sotto casa) a Luca Vezil (ex di Valentina Ferragni).

Dall’universo di Maria De Filippi ci sarebbero poi l’ex tronista di Uomini e Donne, Brando Ephrikian, e l’ex volto di Temptation Island, Nicola Tedde. E ancora l’attrice Vera Gemma, la conduttrice Paola Barale, Jasmine Carrisi e suo padre Albano. Quest’ultimo però, stando alle parole di Amedeo Venza, avrebbe chiesto troppo. “Contattato un super vippone e manca solo la firma: è Albano. Il cachet sarebbe però troppo alto e quindi quasi sicuramente non ci sarà“. Infine Viola Valentino, che si era auto-candidata per la scorsa edizione.

Grande Fratello 18, i nomi contattati

Cristiano Iovino, personal trainer | Amedeo Venza

Garance Authié, modella | Amedeo Venza

Paola Barale, conduttrice | Deianira Marzano

Nicola Tedde, ex di Temptation Island | Amedeo Venza

Luca Vezil, ex di Valentina Ferragni | settimanale Oggi

Brando Ephrikian, ex tronista | Lollo Magazine

Vera Gemma, attrice | TvBlog

Jasmine Carrisi, figlia di Albano | settimanale Oggi

Albano, cantante | Amedeo Venza

Viola Valentino, cantante

Infine c’è l’ipotesi Cara, ma è troppo trash per superare la promozione da parte di Pier Silvio Berlusconi.