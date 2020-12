La notte di Capodanno su Biccy.it sarà possibile vedere in streaming (gratuitamente!) Ciao 2020, io esco, uno speciale che inizierà verso le 23 e quarantacirca circa e durerà fino a notte inoltrata, per salutare questo annus horribilis ed accogliere a braccia aperte il 2021.

A condurre la puntata sarà la più bitchy del reame, Soleil Sorge, nota ai più per aver litigato con chiunque in qualsiasi reality, ma che ha colto la palla al balzo per dimostrare di essere anche una brava padrona di casa.

In due ore di diretta (mezzanotte compresa, preparate lo spumante!), nel salotto di Soleil si collegheranno moltissimi vip che in questi ultimi 12 mesi ci hanno regalato gioie, risate e trash.

“Ciao 2020, io esco”: i primi 10 ospiti

Direttamente dalla quarta edizione del Grande Fratello Vip ci saranno due coppie amatissime dai fan.

La prima coppia è reale ed è formata da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, mentre la seconda vive solo nella nostra fantasia: i #Volver, ovvero Adriana Volpe ed Andrea Denver. A loro si aggiungerà un altro gieffino del 2020, Pago (visto di recente anche a Tale e Quale Show), che a Ciao 2020, io esco ci proporrà un paio di cover.

A loro si aggiungeranno anche Antonella Mosetti, Vladimir Luxuria, Eliana Michelazzo e Katuxa Close, che per tutta l’estate ha tenuto banco con i compleanni di Bambola Star. Dulcis in fundo una vecchia ruggine di Soleil, Luca Vismara, con cui è tutt’altro che in buoni rapporti.

Questi, ovviamente, sono solo alcuni degli ospiti che si collegheranno… Nelle prossime ore vi svelerò tutti i nomi. State pronti.