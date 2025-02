Da 631 anni il carnevale più antico d’Europa si festeggia qui: non siamo a Venezia, ma in una piccola città del Sud Italia

Un affascinante viaggio in Puglia ci porta alla scoperta di Putignano, un borgo magico noto per la sua bellezza e per il Carnevale, uno dei più antichi d’Europa. Situato nel sud Italia, Putignano vanta una storia che affonda le radici nei tempi greco-romani e si è sviluppato notevolmente nel Medioevo, diventando un importante centro grazie all’Ordine dei Gerosolimitani. Durante le scorrerie saracene, le reliquie di Santo Stefano furono trasferite qui, dando vita ai primi festeggiamenti del Carnevale.

Le attrazioni di Putignano offrono un mix di storia e cultura, con luoghi imperdibili come la Grotta del Trullo, famosa per i suoi colori, e la Grotta Sacra di San Michele Arcangelo. Il centro storico, caratterizzato da stradine pittoresche e architetture storiche, è un brindisi alla bellezza architettonica del luogo.

Il Carnevale di Putignano inizia il 26 dicembre con la Festa delle Propaggini e culmina nel Martedì Grasso, quest’anno il 4 marzo. Durante questo periodo, il borgo si trasforma in un vivace polo culturale, attirando visitatori da ogni parte del mondo per partecipare a sfilate, balli e festeggiamenti che animano le strade.

Putignano è facilmente raggiungibile; dista circa 41 km da Bari, percorribile in auto o con mezzi pubblici. La tradizione gastronomica del luogo è ricca e varia, promettendo un’esperienza culinaria indimenticabile. Visitare questo borgo significa immergersi in una storia affascinante e in tradizioni vivaci, nonché godere di panorami mozzafiato e sapori autentici.