Da 34 giorni era chiuso in un tombino: l’incendio gli salva la vita

È stata una situazione agghiacciante quella di un cane scomparso per 34 giorni, ritrovato grazie a un incendio. Mentre i vigili del fuoco cercavano di domare le fiamme, hanno notato, sotto il metallo incandescente, gli occhi spaventati di un animale nel buio di un tombino. Non è chiaro come il cane, di nome Ally, sia finito lì, ma i suoi proprietari lo cercavano con insistenza. Il cane sembrava pietrificato, traumatizzato da un mese di oscurità e isolamento.

All’arrivo dei soccorritori, Ally non emetteva suoni; appariva in stato di shock. Una volta liberato e portato in salvo, il suo microchip ha rivelato che era stato denunciato scomparso 34 giorni prima. Ally era emaciato e sporco, segni evidenti della vita trascorsa nel tombino. È stato visitato da un team di veterinari, che hanno confermato che, sebbene malnutrito, era in salute.

Dopo il trattamento, Ally è stato riconsegnato ai suoi proprietari, che finalmente hanno potuto riabbracciarlo. Senza l’incendio, il destino del cane sarebbe stato tragico, probabilmente destinato a morire nell’oscurità del condotto fognario. Fortunatamente, grazie a questa catastrofe, Ally ha potuto tornare a casa con la sua famiglia, riportando così un finale felice a una storia estremamente inquietante. Questo salvataggio sottolinea l’importanza di microchip e registrazione degli animali domestici, poiché in situazioni di emergenza possono fare la differenza tra vita e morte.

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it