Da 2000 anni è il monumento simbolo di Roma, ma sei sicuro di sapere queste 5 cose sul Colosseo?

Il Colosseo, noto anche come Anfiteatro Flavio, è uno dei simboli più iconici di Roma e tra le sette meraviglie del mondo moderno. Completato nel 80 d.C., è stato originariamente utilizzato per spettacoli pubblici, come le sfide dei gladiatori e le simulazioni di battaglie navali. Con un’ellisse di 189 metri di lunghezza e 156 di larghezza, l’anfiteatro poteva ospitare fino a 50.000 spettatori attraverso 80 ingressi e copriva una superficie di 24.000 metri quadrati.

Nonostante i danni subiti nel corso dei secoli, il Colosseo è un esempio di grandezza architettonica, realizzato in soli cinque anni con 100.000 metri cubi di travertino. Il nome “Colosseo” è di origine medievale e potrebbe derivare dalla vicinanza alla statua del Colosso di Nerone o alla posizione di un tempio di Iside. Nel corso del tempo, parti del Colosseo sono state riutilizzate per costruire monumenti come la Basilica di San Pietro.

Il Colosseo era anche noto come “porta degli Inferi” a causa della leggenda che narra dei riti pagani svolti al suo interno, dove molti cristiani furono sacrificati durante le arene. Negli anni, l’anfiteatro è stato trascurato, ma è tornato ad essere apprezzato dal XVII secolo, sebbene oggi rimanga solo un terzo della sua struttura originaria a causa di terremoti. Infine, nel Colosseo si sono sviluppate molte specie vegetali, alcune esotiche, con studi che hanno catalogato 684 specie negli ultimi 350 anni, diminuite nel tempo.