Da 18 Anni Amo Paolo: Mai Con Un Cantante

Paola Iezzi è stata ospite a Verissimo il 21 dicembre 2024, intervistata da Silvia Toffanin. La cantante ha espresso la gioia di vivere un periodo di successo, affermando: “E’ un momento speciale per me”. Ha sottolineato l’importanza di godersi l’affetto del pubblico, riconoscendo l’importanza delle relazioni autentiche nella sua vita.

Iezzi ha parlato della sua lunga storia d’amore con il compagno Paolo, un fotografo con cui condivide 18 anni di supporto reciproco. Ha descritto il segreto della loro relazione come l’impegno e la considerazione per l’altro. Paola tiene molto alle relazioni umane e preferisce circondarsi di persone sincere e oneste, piuttosto che di quelli che la adulano per la sua fama. Riguardo alla sua amicizia con Giorgia, ha detto che è una persona speciale e che la sua presenza a X Factor è stata un regalo.

Silvia Toffanin ha interpellato Paola sui suoi genitori, i quali le hanno insegnato l’importanza dell’esempio e della sobrietà. Paola ha condiviso che sua madre era creativa e attenta alle parole, spesso cercando significati nei vocabolari. Ha anche parlato di un periodo in cui ha avvertito il bisogno di distaccarsi dalla famiglia per scoprire se stessa, un allontanamento che ha portato a una maggiore armonia.

In ultima analisi, Paola ha affermato di non avere rimpianti, sottolineando la sua naturale inclinazione a vedere il lato positivo delle cose. Ha espresso il desiderio che questo momento di felicità e il dialogo instaurato con i suoi cari durino nel tempo. La cantante si augura che la sua attuale armonia con la famiglia e il pubblico continui per sempre.