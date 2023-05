D-Link DCS-6100LH Videocamera mydlink Wi-Fi Full HD compatta con visione notturna, Rilevamento di movimenti e suoni, Registrazione video, Compatibile con Alexa e l’Assistente Google, WPA3

Descrizione Prodotto

Telecamera compatta Full HD Wi‑Fi

Monitoraggio domestico, semplificato

Monitora ciò che conta di più, di giorno o di notte, sia in casa che fuori. Guarda fino a 5 metri in completa oscurità, ricevi avvisi quando viene rilevato un movimento o un suono e registra gratuitamente i video sul cloud.

Obiettivo grandangolare 110° con risoluzione 1080p ad alta definizione.Design discreto per adattarsi alla vostra casa.Con avviso istantaneo e registrazione video automatica.Visibilità fino a 5 metri al buio grazie alla visione notturna a infrarossi integrata.Controlla la tua casa ovunque ti trovi attraverso il tuo smartphone, tablet o computer.Supporta la più recente crittografia Wi-Fi WPA3Salva automaticamente i filmati video sul mydlink Cloud sicuro.Funziona con dispositivi di domotica mydlink, Alexa di Amazon e l’Assistente Google.

Vera chiarezza Full HD Dimensioni compatte Rilevazione di suoni e movimenti Visione notturna Accesso remoto Maggiore sicurezza Registrazione senza costi su cloud Compatibile con altri ecosistemi

L’apparenza inganna

La DCS-6100LH è piccola ma non gli mancano le funzionalità. La risoluzione 1080p Full HD offre una vista nitida, mentre la visione notturna integrata consente di vedere quando è buio. Inoltre, è facilissima da configurare grazie all’app mydlink.

Per sapere sempre cosa succede a casa

Tieni d’occhio ciò che conta di più con DCS-6100LH. La connettività Wi-Fi consente di posizionare la videocamera dove serve.

Alta risoluzione Full HD 1080p

La risoluzione 1080p consente di vedere più chiaramente e catturare anche i più piccoli dettagli.

Rilevazione di movimento e suoni

Avvisa automaticamente e avvia la registrazione se viene rilevato un suono.

Visione notturna

Guarda cosa succede, anche in completa oscurità. Visibilità notturna fino a 5 m grazie al LED a infrarossi integrato.

Montaggio a parete o a soffitto? Sì, puoi farlo!

Sia che la videocamera venga collocata su un ripiano, sia che venga montata a parete o a soffitto, il supporto girevole flessibile consente di puntare la videocamera esattamente dove si desidera monitorare.

Registra video sul cloud o sul tuo telefono

La DCS-6100LH può registrare automaticamente video sul cloud quando rileva rumori o movimenti, in modo da non perdere nulla. Puoi anche registrare direttamente sui tuoi dispositivi mobili attraverso l’app mydlink.

Guarda e intervieni direttamente dalla schermata di blocco

Le notifiche push avanzate ti consentono di vedere tutti i dettagli di ciò che sta accadendo e ti offrono la possibilità di scegliere delle azioni, come vedere la vista dal vivo o chiamare un vicino, il tutto senza sbloccare il telefono e accedere all’app mydlink.

Registrazione su mydlink Cloud

La registrazione rende facile e pratico prendersi cura della propria famiglia e controllare la casa o l’ufficio. Con un abbonamento senza costi o premium alla registrazione cloud mydlink, potrai godere della tranquillità di sapere che le tue registrazioni video sono salvate automaticamente su un server cloud.

Riproduci registrazioni video. Visualizza direttamente da mydlink Cloud oppure salva i filmati video dal vivo sul tuo dispositivo mobile.Visualizzazioni in tempo reale. Accedi alle visualizzazioni in tempo reale delle tue telecamere da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento.Pianificazioni automatiche. Crea pianificazioni dal tuo dispositivo mobile, ovunque ti trovi.

Tutto questo è possibile grazie all’app mydlink

Impostare la videocamera è semplice con la app mydlink per il tuo smartphone o tablet. Una volta impostata, potrai visualizzare e controllare la tua videocamera ovunque ti trovi, ti basta solo l’accesso a Internet.

Sfrutta al massimo la stringa dello schermo di blocco con notifiche importanti.Configura l’automazione con le smart plug e i sensori mydlink.Configura scene per quando sei a casa, lontano o mentre dormi, per modificare le impostazioni su più dispositivi.

Si adatta perfettamente a casa tua.

Più aiuto in casa.

Rendi la tua casa ancora più intelligente impostando la domotica con le azioni combinate di mydlink. Accendi la luce automaticamente quando viene rilevato un movimento. La creazione di “ricette” di azioni fa interagire tra loro i tuoi dispositivi di domotica, così avrai un maggiore controllo e risparmierai tempo.

La videocamera è totalmente compatibile con i dispositivi Alexa di Amazon e Google Home / Chromecast, per vedere con facilità cosa sta accadendo in casa quando hai le mani impegnate.

Il rilevamento di suoni e movimenti integrato ti avvisa istantaneamente e avvia in automatico la registrazione appena viene rilevato qualcosa

Registrazione gratuita in cloud che archivia video attivati ​​da movimenti e suoni per 24 ore con pacchetti di registrazione a pagamento opzionali che archiviano video fino a 30 giorni

Tramite l’app mydlink, puoi impostare pianificazioni e regole di automazione con altri prodotti compatibili della tua smart home

Tramite la funzionalità Scene dell’app mydlink puoi accendere o spegnere facilmente più dispositivi così come impostare avvisi di rilevamento quando sei a casa, fuori casa o mentre dormi

Temperatura d’esercizio: da 0 a 40 °C