CYS – Intelligenza del Prodotto e Marketing – MK&S

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: CYS – Product Intelligence & Marketing – MK&S



Azienda: Leonardo



Descrizione del lavoro: Job Description:Leonardo è un gruppo industriale internazionale, tra le principali realtà mondiali nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza che realizza capacità tecnologiche multidominio in ambito Elicotteri, Velivoli, Aerostrutture, Elettronica, Cyber Security e Spazio. Con oltre 53.000 dipendenti nel mondo, l’azienda ha una solida presenza industriale in Italia, Regno Unito, Polonia, Stati Uniti, e opera in 150 paesi anche attraverso aziende controllate, joint venture e partecipazioni. Protagonista dei principali programmi strategici a livello globale, è partner tecnologico e industriale di Governi, Amministrazioni della Difesa, Istituzioni e imprese.All’interno dell’Area Cyber & Security Solutions, stiamo ricercando un/a Product Intelligence & Marketing Manager per la nostra sede di Roma Laurentina.La persona si occuperà delle seguenti attività:Sviluppa le narrative dei prodotti digital (digital tools, brochure, presentazioni, white paper)Partecipare negli IPT di prodotto alla definizione delle roadmap di prodotto in collaborazione con CTO, Sales e StrategyEseguire attività di Product Marketing e Product Intelligence negli ambiti relativi alle aree di value proposition della divisione Cyber & Security Solutions (Cyber & Resilience, Secure Cloud & Digital e Mission Critical Communications)Presentare la Divisione ai clienti in termini di proposizione anche di dettaglio nei touchpoint con i clienti sia fisici sia virtuali (showroom, eventi, fiere, presentazioni per incontri commerciali)Affiancare le funzioni commerciali (vendite/BD) nelle attività frontali con i clienti allo scopo di supportarli con le competenze tecniche e di raccogliere requisiti per indirizzare lo sviluppo dei nuovi prodottiCoordinare e gestire le visite strategiche presso le showroom divisionali attraverso gli use case (demo) di prodotti e soluzioni della divisioneRaccogliere i feedback dal mercato sull’offering della divisione al fine di misurare e migliorare la qualità percepita dall’esterno.Titolo di studio:Laurea Triennale o Magistrale in Ingegneria o discipline STEM.Seniority:Sono richiesti almeno 5 anni di esperienza pregressa nella posizione.Provenienza da funzioni di product marketing, product management, ingegneria di offerta, molto focalizzate su business, contenuti e mercato.Conoscenze e competenze tecniche:Competenze tecniche: cyber, cloud & digital, piattaforme ed applicazioni ITCapacità di comunicare e promuovere prodotti e soluzioni della divisione verso i clientiConoscenza degli strumenti di marketing per la promozione delle aree di offerta (canali: Social e Digital, eventi, attività legate a presentazioni in showroom).Competenze comportamentali:Il candidato deve avere capacità di leadership e possedere capacità di raggiungimento al risultato con apertura verso i temi di marketingIl candidato deve avere capacità di mediazione e di ascolto, negoziazione, esposizione e presentazione.Conoscenze linguistiche:Conoscenza della lingua inglese almeno livello B2/C1.Competenze informatiche:Conoscenze avanzate del Pacchetto Office.Basilari grafica/video/html (per quanto attiene allo sviluppo di presentazioni/contenuti marketing).Altro (es. Disponibilità a trasferte, Certificazioni specifiche…):Fondamenti di architetture digitali/cloud, cyber security saranno ben valutatiDisponibilità a trasferte brevi in Italia e all’estero.Seniority: ExpertPrimary Location: IT – Roma – Via LaurentinaContract Type: PermanentHybrid Working: Hybrid



Luogo: Roma